Поставщик АОЗ заставлял начпрода изменить заявку на более выгодное для завода предложение. АУДИО

Поставщик Агентства оборонных закупок заставлял начальника отдела продаж изменить заявку на предложение, которое более выгодно для завода.

Об этом в материале "Как армию хотят кормить водой вместо мяса: "В стране война, мы все в жопе, а вы охлажденку заказываете. Как это понять?"" пишет журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

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Так, запись соответствующего разговора оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ.

Охлажденное мясо или замороженное

Судя по записи, менеджер Буского консервного завода давит на начпрода, чтобы тот заменил в заявке охлажденное мясо на замороженное. Следует пояснить, что согласно каталогу, предоставленному компанией, для него нет разницы в цене, какой товар везти.

Но есть разница для частей, потому что охлажденное мясо нельзя накачать водой. Поэтому части просят охлажденное, а поставщики хотят возить замороженное.

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Разговор

Представитель БКЗ: Алло, добрый вечер. И добрый. Это Максим?

Начальник продовольственного склада: Это Максим.

Представитель БКЗ: Меня зовут Сергей Владимирович, БКЗ старший менеджер. Мы начинаем ввозить вам продукты с 3.3 периода.

Начальник продовольственного склада: Да.

Представитель БКЗ: А какая у вас должность? Скажите, пожалуйста.

Начальник продовольственного склада: Начальник продовольственного склада.

Представитель БКЗ: Вы?

Начальник продовольственного склада: Да.

Представитель БКЗ: А высшая должность, которая принимает решения по заменам, есть или нет?

Начальник продовольственного склада: Есть.

Представитель БКЗ: Кто? Скажите мне, пожалуйста, на этот телефон и как его зовут. Хорошо?

Начальник продовольственного склада: По заменам я есть и еще человек.

Представитель БКЗ: Хорошо. Я понять не могу. В стране война, мы все в жопе, а вы охлажденку заказываете. Как это понять? Ее сейчас нет. Тупо. Вы не хотите есть, или это какая-то прихоть? Кто составляет эту заявку? Командир? Я полковник запаса, я имею право говорить такое дело. Я 9 лет был командиром части, закончил службу полковником. У меня вопрос, почему? Ее нет.

Что у вас есть? Подумайте, пожалуйста, над этим, потому что завтра будет грузиться машина, разберитесь с вашей заявкой. Нам вас передали, потому что, видимо, вы тех достали. Та фирма ушла.

А мне просто интересно. Вы все равно в морозилку бросаете мясо, оно лежит в морозилке. Смысл его вести охлажденным? Вся ваша заявка.

Начальник продовольственного склада: Хорошо, согласно вашему званию, я вам бросаю номер телефона, вы пообщаетесь на своем уровне.

Представитель БКЗ: Хорошо, спасибо. Скиньте телефон и как зовут.

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