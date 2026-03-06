Постачальник АОЗ змушував начпрода змінити заявку на вигіднішу для заводу пропозицію. АУДIО
Постачальник Агенції оборонних закупівель змушував начпрода змінити заявку на пропозицію, яка є більш вигідною для заводу.
Про це у матеріалі "Як армію хочуть годувати водою замість м’яса: "В країні війна, ми всі в жопі, а ви охлажденку заказуєте. Як це зрозуміти?"" пише журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Так, запис відповідної розмови опинився в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Охолоджене м'ясо чи заморожене
Судячи з запису, менеджер Буського консервного заводу тисне на начпрода, щоб той замінив у заявці охолоджене м'ясо на заморожене. Слід пояснити, що згідно з каталогом наданим компанією, для нього немає різниці в ціні, який товар везти.
Але є різниця для частин, тому що охолоджене м'ясо не можна накачати водою. Тому частини просять охолоджене, а постачальники хочуть возити заморожене.
Розмова
Представник БКЗ: Алло, добрий вечір. І добрий. Це Максим?
Начальник продовольчого складу: Це Максим.
Представник БКЗ: Мене звати Сергій Володимирович, БКЗ старший менеджер. Ми починаємо ввозити вам продукти з 3.3 періода.
Начальник продовольчого складу: Так.
Представник БКЗ: А яка ваша посада? Скажіть, будь ласка.
Начальник продовольчого складу: Начальник продовольчого складу.
Представник БКЗ: Ви?
Начальник продовольчого складу: Так.
Представник БКЗ: А вища посада, яка приймає рішення по замінам, є чи немає?
Начальник продовольчого складу: Є.
Представник БКЗ: Хто? Скажіть мені, будь ласка, на цей телефон і як його звуть. Добренько?
Начальник продовольчого складу: По замінах я є і ще людина.
Представник БКЗ: Добре. Я зрозуміти не можу. В країні війна, ми всі в жопі, а ви охлажденку заказуєте. Як це зрозуміти? Її немає наразі. Тупо. Ви не хочете їсти, чи це якась прихоть? Хто составляє цю заявку? Командир? Я полковник запасу, я маю право казати таке діло. Я 9 років був командиром частини, закінчив службу полковником. В мене питання, чому? Її немає.
Що вам вести їсти? Подумайте, будь ласка, над цим, бо завтра буде вантажитись машина, розберіться з заявочкою вашою. Нам вас передали, тому що, відать, ви тих дістали. Та фірма ушла.
А мені просто цікаво. Ви все одно в морозилку кидаєте м'ясо, воно лежить в морозилці. Смисл його вести охолодженим? Вся ваша заявка.
Начальник продовольчого складу: Добре, згідно вашого звання, я вам кидаю номер телефона, ви поспілкуєтесь на своєму рівні.
Представник БКЗ: Добре, дякую. Скиньте телефон і як звуть.
Повний матеріал доступний за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рузьге мір в крові..