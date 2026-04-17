Швеция выделила 4 млрд евро поддержки на этот год и поможет с подготовкой пилотов для Gripen, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Швеция предоставит Украине помощь в размере 4 млрд евро.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных Сил, нашего населения. Только на 2026 год Швеция подтвердила поддержку в размере 4 млрд евро. Это очень большая поддержка для нас, для нашей защиты и устойчивости ВСУ. Мы благодарны за это всей команде и народу Швеции", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Поставки оружия Украине продолжаются. И США, и Европа понимают важность этого, - Рютте

Также, по словам президента, Украина благодарна Швеции за поддержку гуманитарных программ, в частности по возвращению похищенных украинских детей.

"Также благодарны за новую мощную программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов Gripen. Очень рассчитываем. Об этом будем говорить с его величеством, чтобы наши пилоты уже начали тренировки и обучение в этом году", - подытожил он.

Читайте также: Швеция фиксирует усиление кибератак России на европейскую инфраструктуру

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания объявила о крупнейшей поставке дронов Украине - более 120 тыс. до конца года