Новости Помощь Украине от Швеции
Швеция выделила 4 млрд евро поддержки на этот год и поможет с подготовкой пилотов для Gripen, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Швеция предоставит Украине помощь в размере 4 млрд евро.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных Сил, нашего населения. Только на 2026 год Швеция подтвердила поддержку в размере 4 млрд евро. Это очень большая поддержка для нас, для нашей защиты и устойчивости ВСУ. Мы благодарны за это всей команде и народу Швеции", - подчеркнул Зеленский.

 Также, по словам президента, Украина благодарна Швеции за поддержку гуманитарных программ, в частности по возвращению похищенных украинских детей.

"Также благодарны за новую мощную программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов Gripen. Очень рассчитываем. Об этом будем говорить с его величеством, чтобы наши пилоты уже начали тренировки и обучение в этом году", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину.

Зеленский Владимир помощь Швеция
а шо там Ізраїль? який він донатор ?

бо закон про антисемітизм прийняли ..а донатять шведи .. когнітивний дисонанс якийсь
17.04.2026 14:52 Ответить
Дякуємо від всього народу України.
17.04.2026 14:53 Ответить
 
 