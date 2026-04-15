Великобритания объявила о крупнейшей поставке дронов Украине - более 120 тыс. до конца года

Великобритания объявила о крупнейшей партии поставок дронов для Украины. Речь идет как минимум о 120 тысячах БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что до конца года поставят не менее 120 тыс. дронов, что будет стимулировать создание новых рабочих мест по всей Великобритании.

Новый пакет военной помощи, который является крупнейшим для страны в сфере поставок БПЛА, будет включать тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательных беспилотников, дронов для логистического обеспечения и морских средств, которые уже прошли боевые испытания на передовой в Украине.

Поставки новых БПЛА уже начались в этом месяце.

"Это значительное усиление проверенных в боях беспилотников предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и борьбы с российской агрессией.

В последние недели внимание приковано к Ближнему Востоку — Путин хочет отвлечь наше внимание, но украинцы продолжают сражаться с огромным мужеством, и ничто не заставит нас отвернуться от них, пока мы не обеспечим мир", — подчеркнул министр обороны Джон Хили.

Что предшествовало?

В конце марта сообщалось, что Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 млн фунтов (115 млн евро) для поддержки противовоздушной обороны Украины.

