Великобритания объявила о крупнейшей поставке дронов Украине - более 120 тыс. до конца года

Великобритания объявила о крупнейшей партии поставок дронов для Украины. Речь идет как минимум о 120 тысячах БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что до конца года поставят не менее 120 тыс. дронов, что будет стимулировать создание новых рабочих мест по всей Великобритании.

Новый пакет военной помощи, который является крупнейшим для страны в сфере поставок БПЛА, будет включать тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательных беспилотников, дронов для логистического обеспечения и морских средств, которые уже прошли боевые испытания на передовой в Украине.

Поставки новых БПЛА уже начались в этом месяце.

Смотрите: Пилоты 429-й бригады "Ахиллес" уничтожили редкую машину "ИМР-3" и сожгли УАЗ со штурмовиками внутри. ВИДЕО

"Это значительное усиление проверенных в боях беспилотников предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и борьбы с российской агрессией.

В последние недели внимание приковано к Ближнему Востоку — Путин хочет отвлечь наше внимание, но украинцы продолжают сражаться с огромным мужеством, и ничто не заставит нас отвернуться от них, пока мы не обеспечим мир", — подчеркнул министр обороны Джон Хили.

В конце марта сообщалось, что Великобритания срочно выделяет дополнительные 100 млн фунтов (115 млн евро) для поддержки противовоздушной обороны Украины.

Читайте: Это настоящий оборонный альянс, — ОП о подписанной декларации об укреплении сотрудничества между Украиной и Великобританией

Хорошо бы британцам, по этому вопросу, проконсультироваться с Мадяром.
15.04.2026 12:58 Ответить
У ного зараз, тільки "дружба" в голові...
15.04.2026 13:49 Ответить
Британці послідовні і вперті в підтримці України.На днях була новина що Борис Джонсон був на фронті.В коменти набігли кацапи і їх посіпаки.Верещали як свині,британка їм насрала в штани як завжди. А сам Борис особисто наказав українцям воювать і зірвав Стамбульську капітуляцію.
15.04.2026 13:01 Ответить
Україна дійсно виробляє дуже багато, але, нажаль, Британій не може собі дозволити гаражне, несертифіковане, напівкустарне виробництво. Як би це парадоксально не звучало, але Україна зараз одна з найбільш flexible і продуктивних країн у світі в плані виробництва зброї. Старі бюрократії ні технічно ні юридично не можуть так зробити. Як ви це уявляєте? Вони стабільні, але дуже інертні. Це ж буде так: якийсь офіційний підрядчив в ЮК, який пройде всякі процедури, узгодження,, потім отримує фінансування, потім створює команду, і починається волокита з HR - відкриття вакансій, відбір кандидатів, співбесіди, узгодження ТЗ, тестування різні, сертифікації... Так що 120 тисяч виглядає дуже навіть круто)))
15.04.2026 13:24 Ответить
а, я ще забув, що з кожного потенційного працівника будуть робити перевірки , починаючи від GCSE і різних левелів освіти, закінчуючи різними DBS і Security Check. І я вже мовчу про етапи розгортання і підготовки виробничих майданчиків.
15.04.2026 13:28 Ответить
Будуть на Закарпатському фронті з ухилянтами воювати?
15.04.2026 13:31 Ответить
 
 