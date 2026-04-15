Велика Британія оголосила найбільшу поставку дронів Україні - понад 120 тис. до кінця року

Індустрія дронів

Велика Британія оголосила про найбільший пакет поставки дронів для України. Йдеться про щонаймненше 120 тисяч БпЛА.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що до кінця року поставлять щонайменше 120 тис. дронів, що стимулюватиме створення нових робочих місць по всій Великій Британії.

Новий пакет військової допомоги, що є найбільшим для країни у сфері поставок БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіусу дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні.

Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

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"Це значне посилення перевірених у боях безпілотників надасть українським силам можливості, необхідні для захисту свого народу та боротьби з російською агресією.

Останніми тижнями увага прикута до Близького Сходу - Путін хоче відвернути нашу увагу, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не змусить нас відвернутися від них, поки ми не забезпечимо мир", - наголосив міністр оборони Джон Гілі.

Що передувало?

Наприкінці березня повідомлялось, що Велика Британія терміново виділяє додаткові 100 млн фунтів (115 млн євро) для підтримки протиповітряної оборони України.

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