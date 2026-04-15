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Новини Допомога Україні від Британії Індустрія дронів
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Велика Британія оголосила найбільшу поставку дронів Україні - понад 120 тис. до кінця року

Індустрія дронів

Дрони для України від Великої Британії: рекордний пакет допомоги

Велика Британія оголосила про найбільший пакет поставки дронів для України. Йдеться про щонаймненше 120 тисяч БпЛА.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що до кінця року поставлять щонайменше 120 тис. дронів, що стимулюватиме створення нових робочих місць по всій Великій Британії.

Новий пакет військової допомоги, що є найбільшим для країни у сфері поставок БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіусу дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні.

Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

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"Це значне посилення перевірених у боях безпілотників надасть українським силам можливості, необхідні для захисту свого народу та боротьби з російською агресією.

Останніми тижнями увага прикута до Близького Сходу - Путін хоче відвернути нашу увагу, але українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не змусить нас відвернутися від них, поки ми не забезпечимо мир", - наголосив міністр оборони Джон Гілі.

Що передувало?

Наприкінці березня повідомлялось, що Велика Британія терміново виділяє додаткові 100 млн фунтів (115 млн євро) для підтримки протиповітряної оборони України.

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Велика Британія (6023) допомога (9325) дрони (8743)
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Топ коментарі
+4
Британці послідовні і вперті в підтримці України.На днях була новина що Борис Джонсон був на фронті.В коменти набігли кацапи і їх посіпаки.Верещали як свині,британка їм насрала в штани як завжди. А сам Борис особисто наказав українцям воювать і зірвав Стамбульську капітуляцію.
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15.04.2026 13:01 Відповісти
+2
Дякуємо, Друзі.
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16.04.2026 00:18 Відповісти
+1
Україна дійсно виробляє дуже багато, але, нажаль, Британій не може собі дозволити гаражне, несертифіковане, напівкустарне виробництво. Як би це парадоксально не звучало, але Україна зараз одна з найбільш flexible і продуктивних країн у світі в плані виробництва зброї. Старі бюрократії ні технічно ні юридично не можуть так зробити. Як ви це уявляєте? Вони стабільні, але дуже інертні. Це ж буде так: якийсь офіційний підрядчив в ЮК, який пройде всякі процедури, узгодження,, потім отримує фінансування, потім створює команду, і починається волокита з HR - відкриття вакансій, відбір кандидатів, співбесіди, узгодження ТЗ, тестування різні, сертифікації... Так що 120 тисяч виглядає дуже навіть круто)))
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15.04.2026 13:24 Відповісти

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