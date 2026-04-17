Россияне стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда на Донетчиней, - 7-й корпус ДШВ

Российские войска сосредотачивают силы на южных окраинах Мирнограда в Донецкой области, используя жилую застройку в качестве естественного укрытия.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии (проекта Радио Свобода), сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", — отметил Полевой.

Проект DeepState 15 апреля сообщал, что противник накапливает пехоту и ствольную артиллерию на юге Мирнограда, куда Украине сложно добираться с помощью дронов.

В чем сложность поражения дронами?

По словам спикера 7-го корпуса, сложность поражения связана с тем, что работе обычных тактических FPV (а не БПЛА категории Middle Strike дальностью 100 км) мешает застройка: "Высотные здания Мирнограда и Покровска –– они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт".

Попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков, говорит Полевой, упираются в активную работу российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность –– в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы домов, которые "торчат, как зубы".

Несмотря на эти технологические ограничения, спикер корпуса добавил: юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной". Поражения там происходят, однако сложность городского рельефа и приоритеты командования сейчас делают это направление одним из самых сложных для работы беспилотников.

