Росіяни стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, - 7 корпус ДШВ
Російські війська стягують ресурси до південних околиць Мирнограда у Донецькій області, використовуючи житлову забудову як природне укриття.
Про це повідомив начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття", - зазначив Полевий.
- Проєкт DeepState 15 квітня повідомляв, що противник накопичує піхоту і ствольну артилерію на півдні Мирнограда, куди Україні складно діставати дронами.
У чому складність ураження дронами?
За словами спікера 7-го корпусу, складність уражень пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV (а не БпЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км) заважає забудова: "Висотки Мирнограда і Покровська –– вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт".
Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників, каже Полевий, упираються в активну роботу російського ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність –– у щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що "стирчать, наче зуби".
Попри ці технологічні обмеження, спікер корпусу додав: південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною". Ураження там відбуваються, проте складність міського рельєфу та пріоритети командування зараз роблять цей напрямок одним із найважчих для роботи безпілотників.
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