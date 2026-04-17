Росіяни стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, - 7 корпус ДШВ

Російські війська стягують ресурси до південних околиць Мирнограда у Донецькій області, використовуючи житлову забудову як природне укриття.

Про це повідомив начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття", - зазначив Полевий.

Проєкт DeepState 15 квітня повідомляв, що противник накопичує піхоту і ствольну артилерію на півдні Мирнограда, куди Україні складно діставати дронами.

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У чому складність ураження дронами?

За словами спікера 7-го корпусу, складність уражень пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV (а не БпЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км) заважає забудова: "Висотки Мирнограда і Покровська –– вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт".

Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників, каже Полевий, упираються в активну роботу російського ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність –– у щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що "стирчать, наче зуби".

Попри ці технологічні обмеження, спікер корпусу додав: південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною". Ураження там відбуваються, проте складність міського рельєфу та пріоритети командування зараз роблять цей напрямок одним із найважчих для роботи безпілотників.

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