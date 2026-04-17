На фронте произошло 118 боевых столкновений: больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 17 апреля на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наибольшее давление враг оказывает на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Сегодня в целом враг нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 38 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4031 дрон-камикадзе и совершил 2396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения; кроме этого, враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили один вражеский штурм в направлении Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг дважды наступал в районе Грековки и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток враг активных действий не предпринимал.

Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультыно, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Степановка, Софиевка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Котлино, Мирноград, Шевченко, Муравка, Удачное, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 48 оккупантов и 14 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной и 8 единиц специальной техники, одно укрытие личного состава; поврежден один танк, две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 49 мест укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 247 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение в сторону Калиновского, Вороного и Александрограда. Авиационному удару подверглись Коломийцы.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Зеленое, Доброполье, Еленокстантиновка, Зализничное, Староукраинка, Святопетровка и в районе Гуляйполя. Три боевых столкновения продолжаются.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Ровно, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Цветковое, Шевченковское, Лесное, Чаривное, Мирное.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск. Авиаудару подверглось Заречное.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре безуспешные атаки в сторону Антоновского моста.

