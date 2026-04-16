С начала суток враг 41 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток четверга, 16 апреля, российские войска 41 раз атаковали позиции украинских защитников. Наибольшее количество боев - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Искрисковщина, Волфино, Рыжовка, Кружок; в Черниговской области - Блешня.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Симиновка и Старица.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.

Бои на востоке

На Лиманском и Славянском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Котлино. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Калиновское. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Подгавриловка, Великомихайловка и Покровское.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Зализнычное, Гуляйполе, Староукраинка, Заречное и Цвитково. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Копани, Васильевское, Таврическое и Ривное.

Населенные пункты Васиновка и Таврическое подверглись авиационным ударам на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых операции в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.

Ситуация на других участках фронта пока не претерпела значительных изменений. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

