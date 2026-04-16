Від початку доби ворог 41 раз атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби четверга, 16 квітня, російські війська 41 раз атакували позиції українських захисників. Найбільше боїв - на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Рижівка, Кружок; на Чернігівщині – Блешня.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Рашисти просунулися біля Новодмитрівки та Степка на Сумщині, - DeepState

Бої на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця. На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

Бої на сході

На Лиманському та Слов’янському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Калинівське. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Підгаврилівка, Великомихайлівка та Покровське.

Читайте також: Від початку доби ворог 40 разів атакував позиції Сил оборони, - Генштаб

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне.

у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне. Населені пункти Васинівка та Таврійське зазнали авіаційних ударів на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Ситуація на інших ділянках фронту наразі не зазнала значних змін. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

Читайте також: Росія активізувала атаки: понад 130 боїв за день, - Генштаб