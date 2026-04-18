Враг 13 раз пытался наступать на Покровском направлении, всего на фронте зафиксировано 54 боестолкновения, - Генштаб
С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Искрисковщина, Товстодубовое Бачевск, Рогизно, Коренок, Сопич, Волфино, Кучеровка, Голишевское, Рыжевка, Стукаловка, Будки, Прогресс, Козаче.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение в направлении Новоплатоновки. Одно боестолкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма в сторону Ставок и Лимана. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении с начала суток враг провел две атаки на позиции Сил обороны в районе Ямполя.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Ильиновка, Софиевка и в сторону Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отразили три вражеские атаки в сторону Калиновского, Вербового и Александрограда. Авиационному удару подверглись Великомихайловка, Коломийцы, Андреевка, Федоровское. Продолжается одно боевое столкновение.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Святопетровка, Староукраинка, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки, Цвитковое. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ниженка, Зирница, Верхняя Терса, Чаривное, Любицкое.
Населенные пункты Никольское, Юрковка, Заречное подверглись авиационным ударам на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых операции в направлении Антоновского моста.
По данным Генштаба, ситуация на других участках фронта пока не претерпела значительных изменений. Попыток продвижения врага не зафиксировано.
