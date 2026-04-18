Ворог 13 разів намагався наступати на Покровському напрямку, загалом на фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Сопич, Волфине, Кучерівка, Голишівське, Рижівка, Стукалівка, Будки, Прогрес, Козаче.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку противник два рази намагався поліпшити своє становище в напрямку Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

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На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали три ворожі атаки у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське. Триває одне боєзіткнення.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке.

Населені пункти Микільське, Юрківка, Зарічне зазнали авіаційних ударів на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

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За даними Генштабу, ситуація на інших ділянках фронту наразі не зазнала значних змін. Спроб просування ворога не зафіксовано.