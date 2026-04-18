Ликвидированный в Киеве стрелок — уроженец Москвы, — Кравченко

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, захвативший заложников и ликвидированный, является уроженцем Москвы.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший.



Стрелок ликвидирован в ходе штурма спецподразделением КОРД.



Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Детали и обстоятельства позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Содержание под стражей без залога: избрана мера пресечения подростку, устроившему стрельбу в школе в Закарпатье

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. По последним данным, известно о нескольких погибших и десяти госпитализированных.