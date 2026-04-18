Ліквідований у Києві стрілець - уродженець Москви, - Кравченко. ФОТО
Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва , захопив заручників і був ліквідований, є уродженцем Москви.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.
Стрільця ліквідовано у ході штурму спецпідрозділом КОРД.
Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. Деталі та обставини згодом.
Пізніше генпрокурор повідомив, що відомо про п`ятьох загиблих (четверо на вулиці та один у приміщенні супермаркету).
Що відомо
Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. За останніми даними, відомо про цількож загиблих і десятьох госпіталізованих.
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