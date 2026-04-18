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Новини Стрілянина в Києві
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Ліквідований у Києві стрілець - уродженець Москви, - Кравченко. ФОТО

Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва , захопив заручників і був ліквідований, є уродженцем Москви.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Ліквідований у Києві стрілець

Що відомо

"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

Стрільця ліквідовано у ході штурму спецпідрозділом КОРД.

Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. Деталі та обставини згодом.

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Пізніше генпрокурор повідомив, що відомо про п`ятьох загиблих (четверо на вулиці та один у приміщенні супермаркету).

Що відомо

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. За останніми даними, відомо про цількож загиблих і десятьох госпіталізованих.

Автор: 

Київ (21176) стрілянина (1943) Кравченко Руслан (211)
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Топ коментарі
+9
Тобто ненавчані мєнти Климента, взагалі нічого не вміють окрім винтити толпою пересічних?
Де, ****, участковий? Де, ****, вулична робота?
Чи, то тільки красиво у серіальчику: участковий з дврз???
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18.04.2026 19:06 Відповісти
+7
Ну в мене швагро родився в Воркуті і що?(Не питання де родився,а питання ким став.
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18.04.2026 19:50 Відповісти
+4
як отримав громадянство?
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18.04.2026 18:56 Відповісти

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