Оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровщину: пять раненых, в том числе ребенок
В течение дня 18 апреля российские войска более 20 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали сам Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады. Горело неэксплуатируемое здание. Повреждены предприятия, рейсовый автобус и грузовик.
Пострадали пять человек, среди них — ребенок. Мужчина 52 лет и женщина 82 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
В Николаевской громаде в Синельниковском районе разрушена инфраструктура.
