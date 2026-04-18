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Враг нанес удар дроном по микроавтобусу в Никопольском районе: 4 человека ранены, среди них - ребенок. ФОТО
Сегодня, 18 апреля 2026 года, войска РФ нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому микроавтобусу в Покровской общине Никопольского района.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОГА, ранены 65-летний водитель и трое пассажиров - 14-летний мальчик и две женщины - 73 и 82 лет.
"Одна женщина госпитализирована. Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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