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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Враг нанес удар дроном по микроавтобусу в Никопольском районе: 4 человека ранены, среди них - ребенок. ФОТО

Сегодня, 18 апреля 2026 года, войска РФ нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому микроавтобусу в Покровской общине Никопольского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОГА, ранены 65-летний водитель и трое пассажиров - 14-летний мальчик и две женщины - 73 и 82 лет.

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"Одна женщина госпитализирована. Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

удар по маршрутке в Никопольском районе

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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обстрел (33896) Днепропетровская область (5456) Никопольский район (850) Покровское (7)
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