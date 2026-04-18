Ворог ударив дроном по мікроавтобусу на Нікопольщині: 4 людини поранені, серед них - дитина. ФОТО

Сьогодні, 18 квітня 2026 року, війська РФ ударили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу у Покровській громаді на Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

За даними ОВА, поранені 65-річний водій та троє пасажирів - 14-річний хлопчик і дві жінки - 73 й 82 років.

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"Одна жінка ушпиталена. Дитина після надання медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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