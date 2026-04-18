Окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро поранених, зокрема дитина

Упродовж дня 18 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Горіла будівля, що не експлуатується. Пошкоджені підприємства, рейсовий автобус та вантажівка.

Постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина. Чоловік 52 років та жінка 82 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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Синельниківський район

У Миколаївській громаді на Синельниківщині понівечена інфраструктура.

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