Окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро поранених, зокрема дитина
Упродовж дня 18 квітня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Горіла будівля, що не експлуатується. Пошкоджені підприємства, рейсовий автобус та вантажівка.
Постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина. Чоловік 52 років та жінка 82 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Синельниківський район
У Миколаївській громаді на Синельниківщині понівечена інфраструктура.
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