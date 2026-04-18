135 боевых столкновений произошло на фронте, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 18 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Сегодня враг нанес 47 авиаударов, сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6140 дронов-камикадзе и осуществил 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения; кроме этого, враг нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, осуществил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.
На Купянском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в направлении Новоплатоновки и в районе Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг шесть раз наступал в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Новосергиевка и в районе населенного пункта Дробишево.
На Славянском направлении противник трижды атаковал в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Миньковка и в сторону Николаевки.
Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка и в сторону Новопавловки, Степановки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 72 оккупанта и 20 – ранены; уничтожено семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники, три средства РЭБ; повреждены две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 14 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 206 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Калиновского, Вербового и Александрограда. Авиационным ударам подверглись Великомихайловка, Коломийцы, Андреевка, Федоровское, Волче.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Святопетровка, Староукраинка, Зализничное, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское и в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки, Цвиткове. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ниженка, Зирница, Верхняя Терса, Чаривное, Любицкое, Копани, Лесное, Трудовое.
На Ореховском направлении авиаударам подверглись населенные пункты Никольское, Юрковка, Заречное.
На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешные атаки в сторону Антоновского моста.
