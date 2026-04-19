Масштабное отключение электроэнергии произошло в одном из районов Берлина

Вечером 18 апреля в берлинском районе Николазе произошло отключение электроэнергии, которое затронуло более 1,3 тыс. домохозяйств.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Spiegel.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщил оператор сети Stromnetz Berlin GmbH, инцидент произошел в районе Николазе 18 апреля, около 22:00, и затронул 1 314 домохозяйств.

Уже около 22:40 часть потребителей начали подключать, а полностью электроснабжение восстановили примерно в 23:35. Причины аварии пока остаются неизвестными.

Во время инцидента полиция усилила патрулирование в зоне аварии, чтобы обеспечить безопасность жителей и оперативно реагировать на возможные обращения.

Напомним, 3 января 2025 года несколько десятков тысяч домохозяйств в юго-западной части Берлина остались без света из-за поджога кабельного моста.