Масштабное отключение электроэнергии произошло в одном из районов Берлина
Вечером 18 апреля в берлинском районе Николазе произошло отключение электроэнергии, которое затронуло более 1,3 тыс. домохозяйств.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Spiegel.
Как сообщил оператор сети Stromnetz Berlin GmbH, инцидент произошел в районе Николазе 18 апреля, около 22:00, и затронул 1 314 домохозяйств.
Уже около 22:40 часть потребителей начали подключать, а полностью электроснабжение восстановили примерно в 23:35. Причины аварии пока остаются неизвестными.
Во время инцидента полиция усилила патрулирование в зоне аварии, чтобы обеспечить безопасность жителей и оперативно реагировать на возможные обращения.
Напомним, 3 января 2025 года несколько десятков тысяч домохозяйств в юго-западной части Берлина остались без света из-за поджога кабельного моста.
