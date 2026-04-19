Масштабне відключення електроенергії сталося в одному з районів Берліна

У Берліні понад 1300 домогосподарств залишилися без світла через аварію

У районі Ніколазе в Берліні ввечері 18 квітня сталося відключення електроенергії, яке зачепило понад 1,3 тис. домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Spiegel.

Як повідомив оператор мережі Stromnetz Berlin GmbH, інцидент стався у районі Ніколазе 18 квітня, близько 22:00 та зачепив 1 314 домогосподарств.

Також читайте: Перший у Європі Центр єдності українців запрацює в Берліні

Вже близько 22:40 частину споживачів почали підключати, а повністю електропостачання відновили приблизно о 23:35. Причини аварії наразі залишаються невідомими.

Під час інциденту поліція посилила патрулювання в ураженій зоні, щоб убезпечити мешканців та оперативно реагувати на можливі звернення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Берліна вчаться виживати в умовах блекауту після диверсії: "Починаєш розуміти як почуваються українці. Я ось-ось заплачу". ВIДЕО

Нагадаємо, 3 січня 2025 року кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишилися без світла через підпал кабельного мосту. 

Берлін (208) знеструмлення (110)
Шерше ля кацапню.
19.04.2026 12:43 Відповісти
Кацапня повсюди пхається зі своїми брудними лапами , навіть
в Берліні 😡
І чого ви , кончені кацапські виродки , хотіли цим показати ?
Свій дебілізм і неспроможність адекватного мислення взагалі !!
19.04.2026 13:11 Відповісти
Oh, ja! Das ist fantastisch! Більше кацапам та трампу в дупу заглядайте, залишитесь взагалі без електрики.
19.04.2026 13:23 Відповісти
Зачепило понад 1,3 тис. домогосподарств - це ніфіга не масштабне відключення!
Цікаво, де більше людей без світла сиділо вчора - там чи у нас у Києві на лівому березі через пожежу трансформатора?
19.04.2026 13:47 Відповісти
в берлине 2,2 млн. домогосподарств, 1,3 тыс. из них это масштабно? десяток домов
19.04.2026 14:40 Відповісти
 
 