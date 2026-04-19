Масштабне відключення електроенергії сталося в одному з районів Берліна
У районі Ніколазе в Берліні ввечері 18 квітня сталося відключення електроенергії, яке зачепило понад 1,3 тис. домогосподарств.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Spiegel.
Як повідомив оператор мережі Stromnetz Berlin GmbH, інцидент стався у районі Ніколазе 18 квітня, близько 22:00 та зачепив 1 314 домогосподарств.
Вже близько 22:40 частину споживачів почали підключати, а повністю електропостачання відновили приблизно о 23:35. Причини аварії наразі залишаються невідомими.
Під час інциденту поліція посилила патрулювання в ураженій зоні, щоб убезпечити мешканців та оперативно реагувати на можливі звернення.
Нагадаємо, 3 січня 2025 року кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишилися без світла через підпал кабельного мосту.
Цікаво, де більше людей без світла сиділо вчора - там чи у нас у Києві на лівому березі через пожежу трансформатора?