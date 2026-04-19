84 боестолкновения с начала суток на фронте: более 30 вражеских атак отражено на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 19 апреля 2026 года на фронте уже зафиксировано 84 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Уланово, Малушино, Прогресс, Товстодубово, в Черниговской области – Зализный Мост. Авиационные удары понесли населенные пункты Вольная Слобода и Павловка.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес авиационный удар четырьмя ракетами, осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск и в направлении Бочкового.
На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Радьковка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Грековка.
- На Славянском и Краматорском направлениях враг активных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Александро-Шультыного, Новопавловки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 32 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, в направлении Новоалександровки и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Александроград и Сичневое.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветково, Зализнычное, Прилуки, Оленоконстантиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Гиркое. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвиженска, Гуляйпольского, Любицкого, Никольского. Пять боевых столкновений продолжаются.
- На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Вильнянка и Кушугум.
- На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
