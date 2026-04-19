84 боєзіткнення від початку доби на фронті: понад 30 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 19 квітня 2026 року, на фронті вже зафіксовано 84 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Малушине, Прогрес, Товстодубове, на Чернігівщині – Залізний Міст. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Павлівка.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав авіаційного удару чотирма ракетами, здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ та у напрямку Бочкового.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Радьківка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися у напрямку населеного пункту Греківка.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 32 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, у напрямку Новоолександрівки та Шевченка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Олександроград та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Павлівка. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільнянка та Кушугум.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.