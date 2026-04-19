199

Зеленский и Стубб провели беседу: обсудили ход дипломатической работы с США

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Обсудили ситуацию на фронте в Украине и вызовы, связанные с войной в Иране, а также наши возможности усилить безопасность", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Стубб обсудили состояние дипломатической работы с Америкой и работу с европейскими институтами.

Что предшествовало?

  • 13 апреля Стубб и Зеленский обсуждали ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку обороноспособности Украины.
  • Лидер Финляндии также говорил с Трампом о ситуации вокруг НАТО и Украины.

Зеленский Владимир Стубб Александр
