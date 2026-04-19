Зеленський і Стубб провели розмову: Обговорили стан дипломатичної роботи зі США

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Що відомо?

"Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський і Стубб обговорили стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями.

Що передувало?

13 квітня Стубб та Зеленський обговорювали ситуацію на фронті та подальшу підтримку української обороноздатності.

Лідер Фінляндії також говорив із Трампом про ситуацію навколо НАТО та України.

Читайте: Стубб сподівається, що Трамп не відмовиться від обіцянки завершити війну РФ проти України