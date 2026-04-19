Зеленський і Стубб провели розмову: Обговорили стан дипломатичної роботи зі США
Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський і Стубб обговорили стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями.
Що передувало?
- 13 квітня Стубб та Зеленський обговорювали ситуацію на фронті та подальшу підтримку української обороноздатності.
- Лідер Фінляндії також говорив із Трампом про ситуацію навколо НАТО та України.
