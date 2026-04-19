Партия пророссийского экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии
В Болгарии прошли парламентские выборы, по предварительным результатам которых лидирует партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-полов по состоянию на 20:45, которые обнародовал общественный вещатель B.TV.
Политическая сила существенно опережает конкурентов и может стать ключевой при формировании будущей коалиции.
"Прогрессивная Болгария лидирует с результатом 39,1% и может получить около 110 мест в парламенте", - говорится в данных экзит-полов.
Результаты голосования и проход в парламент
Второе место занимает проевропейская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова с результатом 15,6% голосов. На третьем месте - коалиция "Мы продолжаем перемены - Демократическая Болгария", которая получила 13,4%.
Также в парламент, по предварительным данным, проходят коалиция "ДПС - Новое начало", партия "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая преодолела 4-процентный барьер.
Политическая ситуация и предпосылки выборов
Министерство внутренних дел Болгарии сообщило о 328 сигналах о возможных нарушениях во время голосования. По этим фактам открыто 26 расследований.
Эти выборы стали уже восьмыми парламентскими за последние пять лет. Предыдущее правительство подало в отставку на фоне массовых протестов из-за бюджетной политики и запланированного перехода страны на евро.
Румен Радев, который ранее дважды занимал пост президента, создал собственную политическую силу и вступил в парламентскую кампанию. В предыдущие годы он неоднократно выступал против военной помощи Украине и блокировал решения о поддержке санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
привид комунізму
Ну уже був Орбан - збідніли що кранти
Вибрати ЗЕ( так він проросійський просто ситуація така що мусить мімікрувати) - мінус 50% населення
і тд
Тож, прийдеться і з ним торгуватись.
Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40 відсотків потреб України, дизельне паливо, яке постачалося в Україну з Болгарії, перероблялося з російської нафти на заводі, який на той час належав компанії з країни-агресора Lukoil.
Військовий експерт Тагарев, перебуваючи на посаді міністра оборони Болгарії з червня 2023 року по квітень 2024 року, підготував один з наймасштабніших пакетів допомоги Україні, що включав стару радянську зброю, - все це за умов суворої таємниці.
…уйскабєєву про вєлічіє і свєтлоє будущєє. Виборці європейських країн за це голосують? Не розумію.