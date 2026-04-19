Новости Парламентские выборы в Болгарии
Партия пророссийского экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Выборы в Болгарии

В Болгарии прошли парламентские выборы, по предварительным результатам которых лидирует партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-полов по состоянию на 20:45, которые обнародовал общественный вещатель B.TV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Политическая сила существенно опережает конкурентов и может стать ключевой при формировании будущей коалиции.

"Прогрессивная Болгария лидирует с результатом 39,1% и может получить около 110 мест в парламенте", - говорится в данных экзит-полов.

Читайте: Выборы в Болгарии могут привести к усилению пророссийских сил в ЕС, - Reuters

Результаты голосования и проход в парламент

Второе место занимает проевропейская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова с результатом 15,6% голосов. На третьем месте - коалиция "Мы продолжаем перемены - Демократическая Болгария", которая получила 13,4%.

Также в парламент, по предварительным данным, проходят коалиция "ДПС - Новое начало", партия "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая преодолела 4-процентный барьер.

Читайте: Окончательные результаты выборов в Венгрии: "Тиса" получила две трети голосов

Политическая ситуация и предпосылки выборов

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило о 328 сигналах о возможных нарушениях во время голосования. По этим фактам открыто 26 расследований.

Эти выборы стали уже восьмыми парламентскими за последние пять лет. Предыдущее правительство подало в отставку на фоне массовых протестов из-за бюджетной политики и запланированного перехода страны на евро.

Румен Радев, который ранее дважды занимал пост президента, создал собственную политическую силу и вступил в парламентскую кампанию. В предыдущие годы он неоднократно выступал против военной помощи Украине и блокировал решения о поддержке санкций против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовится запустить железнодорожное сообщение с болгарской Варной к лету: Кулеба рассказал подробности

Болгария (677) выборы (24128)
+18
ледве орбана здихались, а тут ще одне недоробло
19.04.2026 22:50 Ответить
+10
У зебілів добавилось братів по розуму💩
19.04.2026 22:51 Ответить
+7
Я НЕ РОЗУМІЮ....це що всі так хочуть самі себе гвалтувати?

Ну уже був Орбан - збідніли що кранти
Вибрати ЗЕ( так він проросійський просто ситуація така що мусить мімікрувати) - мінус 50% населення

і тд
19.04.2026 22:56 Ответить
привид бродить по Європі

привид комунізму
19.04.2026 22:53 Ответить
лохторат час від часу мусить вчитися через власну жопу
Чого доброго іще один блокатор кредиту ЄС на 90 млрд. євро скоро намалюється.
Тож, прийдеться і з ним торгуватись.
Не переживайте. Болгарія -ніщо.
Насрати на Болгарію. Нехай хоч лєніна з могили піднімуть. У#бани тупі.
Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли Україна відчувала гостру потребу у такій допомозі.
Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40 відсотків потреб України, дизельне паливо, яке постачалося в Україну з Болгарії, перероблялося з російської нафти на заводі, який на той час належав компанії з країни-агресора Lukoil.
19.04.2026 23:11 Ответить
Софія довго тримала ці поставки в таємниці, побоюючись російських диверсій. Здебільшого техніка та ********** спершу доставлялися до Польщі, часто через захищений системами ППО Patriot аеропорт Жешув на південному сході Польщі, поблизу кордону з Україною.

Військовий експерт Тагарев, перебуваючи на посаді міністра оборони Болгарії з червня 2023 року по квітень 2024 року, підготував один з наймасштабніших пакетів допомоги Україні, що включав стару радянську зброю, - все це за умов суворої таємниці.
19.04.2026 23:13 Ответить
схоже відбулася ротація раша консерв
Може наші спецслужби якось ,,падсуєтятся,, та цей лідер виборчої кампанії кудись хутко зникне?
От просто цікаво. Партію називають «проросійською». Що такого привабливого «на росії», окрім холодної вітринної нерезинової, що електорат біжить вкидати бюлетні? Добре, шалений популізм на внутрішнього «MAGA», але ж сама приставка «проросійська» має викликати відразу і рефлекс назад, як від гівна чи розпеченої пательні. Хіба ні? Вся підаросія живе тим, що раби живуть в злиднях і в них відбирають останнє, щоб відправити правлячій клікі вершки, крихти «нєбожитєлям» на москву, а регіонам залишити …уй скабєєву про вєлічіє і свєтлоє будущєє. Виборці європейських країн за це голосують? Не розумію.
