В Болгарии прошли парламентские выборы, по предварительным результатам которых лидирует партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экзит-полов по состоянию на 20:45, которые обнародовал общественный вещатель B.TV.

Политическая сила существенно опережает конкурентов и может стать ключевой при формировании будущей коалиции.

"Прогрессивная Болгария лидирует с результатом 39,1% и может получить около 110 мест в парламенте", - говорится в данных экзит-полов.

Результаты голосования и проход в парламент

Второе место занимает проевропейская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова с результатом 15,6% голосов. На третьем месте - коалиция "Мы продолжаем перемены - Демократическая Болгария", которая получила 13,4%.

Также в парламент, по предварительным данным, проходят коалиция "ДПС - Новое начало", партия "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая преодолела 4-процентный барьер.

Политическая ситуация и предпосылки выборов

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило о 328 сигналах о возможных нарушениях во время голосования. По этим фактам открыто 26 расследований.

Эти выборы стали уже восьмыми парламентскими за последние пять лет. Предыдущее правительство подало в отставку на фоне массовых протестов из-за бюджетной политики и запланированного перехода страны на евро.

Румен Радев, который ранее дважды занимал пост президента, создал собственную политическую силу и вступил в парламентскую кампанию. В предыдущие годы он неоднократно выступал против военной помощи Украине и блокировал решения о поддержке санкций против России.

