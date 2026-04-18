Окончательные результаты выборов в Венгрии: "Тиса" набрала две трети голосов

"Тиса" во главе с Мадяром победила в Венгрии

Сегодня, 18 апреля, Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, результаты опубликованы на сайте ведомства.

Каковы результаты

В частности, согласно результатам, партия "Тиса" набрала две трети голосов.

По результатам подсчета 100% голосов:

  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Комментарий Мадяра

В свою очередь Мадяр прокомментировал результаты выборов, заявив, что это "беспрецедентное большинство" и "беспрецедентный мандат", которые означают "большую ответственность".

Топ комментарии
18.04.2026 22:47 Ответить
Орбан до свинюковича поїде?
18.04.2026 22:44 Ответить
То шо, тепер Зеля отримає 90 млрд на продовження банкету?
18.04.2026 22:49 Ответить
А Мадура не вспів...
18.04.2026 22:50 Ответить
Эх, сюи б ще агента краснова підсадити...
18.04.2026 22:51 Ответить
ЯКОГО БЛІН БАНКЕТУ?????

От дійсно є люди які думають як у нас не стане грошей то війна закінчиться. НІ - як у нас не стане грошей то РФ по тобі стрілятиме а у тебе патронів не буде щоб вистрілити у відповідь

ОТАК ЦЕ ПРАЦЮЄ.

А ще у нас не буде чим платити пенсії і зарплати бюджетникам. І так ЗЕ краде, але є ще фактор що у нас 1/4 країни в руїнах + на нас напала карїна економічно в 10 раз більша за нас
18.04.2026 22:53 Ответить
Ти шо не в Україні, не знаєшь що тут відбувається? Тут вже рашисти, буряти (хоч як називай) Зеленського бєспрєдєл мутять на бабки Європейців. Пугає він, клоун.
18.04.2026 23:04 Ответить
18.04.2026 22:54 Ответить
велике питання чи поїде, якщо не доведуть держзраду і корупцію то не поїде.
18.04.2026 22:55 Ответить
З резиденції Прем'єра точно поїде.
18.04.2026 23:05 Ответить
 
 