Окончательные результаты выборов в Венгрии: "Тиса" набрала две трети голосов
Сегодня, 18 апреля, Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
Каковы результаты
В частности, согласно результатам, партия "Тиса" набрала две трети голосов.
По результатам подсчета 100% голосов:
- Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
- Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
- Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.
Комментарий Мадяра
В свою очередь Мадяр прокомментировал результаты выборов, заявив, что это "беспрецедентное большинство" и "беспрецедентный мандат", которые означают "большую ответственность".
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы.
- Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Топ комментарии
+4 Огусто
18.04.2026 22:47
+2 Artcore
18.04.2026 22:44
+1 Виталий Белкин #620226
18.04.2026 22:49
От дійсно є люди які думають як у нас не стане грошей то війна закінчиться. НІ - як у нас не стане грошей то РФ по тобі стрілятиме а у тебе патронів не буде щоб вистрілити у відповідь
ОТАК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
А ще у нас не буде чим платити пенсії і зарплати бюджетникам. І так ЗЕ краде, але є ще фактор що у нас 1/4 країни в руїнах + на нас напала карїна економічно в 10 раз більша за нас