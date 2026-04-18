Окончательные результаты выборов в Венгрии: "Тиса" набрала две трети голосов

Сегодня, 18 апреля, Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, результаты опубликованы на сайте ведомства.

Каковы результаты

В частности, согласно результатам, партия "Тиса" набрала две трети голосов.

По результатам подсчета 100% голосов:

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.

Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.

Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Комментарий Мадяра

В свою очередь Мадяр прокомментировал результаты выборов, заявив, что это "беспрецедентное большинство" и "беспрецедентный мандат", которые означают "большую ответственность".

