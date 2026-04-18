УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7953 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Угорщині
6 432 24

Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини голосів

"Тиса" на чолі з Мадяром перемогла в Угорщині

Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, результати опубліковано на сайті відомства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які результати

Так, згідно з результатами, партія "Тиса" здобула дві третини голосів.

За результатами підрахунку 100% голосів:

  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

Також читайте: Сибіга про вибори в Угорщині: Після років провокацій з боку режиму Орбана Україна отримала шанс пришвидшити шлях до ЄС

Коментар Мадяра

Своєю чергою Мадяр прокоментував результати виборів, заявив, що це "безпрецедентна більшість" та "безпрецедентний мандат", які означають "велику відповідальність".

Також читайте: Єврокомісія прибула до Будапешта на переговори з урядом Мадяра

Вибори в Угорщині

Автор: 

Угорщина (2557) вибори (6143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
18.04.2026 22:47 Відповісти
+9
показати весь коментар
18.04.2026 22:54 Відповісти
+8
ЯКОГО БЛІН БАНКЕТУ?????

От дійсно є люди які думають як у нас не стане грошей то війна закінчиться. НІ - як у нас не стане грошей то РФ по тобі стрілятиме а у тебе патронів не буде щоб вистрілити у відповідь

ОТАК ЦЕ ПРАЦЮЄ.

А ще у нас не буде чим платити пенсії і зарплати бюджетникам. І так ЗЕ краде, але є ще фактор що у нас 1/4 країни в руїнах + на нас напала карїна економічно в 10 раз більша за нас
показати весь коментар
18.04.2026 22:53 Відповісти

Завантаження...

 
 