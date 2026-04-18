Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини голосів

Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, результати опубліковано на сайті відомства.

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Які результати

Так, згідно з результатами, партія "Тиса" здобула дві третини голосів.

За результатами підрахунку 100% голосів:

Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.

Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.

Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

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Коментар Мадяра

Своєю чергою Мадяр прокоментував результати виборів, заявив, що це "безпрецедентна більшість" та "безпрецедентний мандат", які означають "велику відповідальність".

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Вибори в Угорщині