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Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини голосів
Сьогодні, 18 квітня, Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, результати опубліковано на сайті відомства.
Які результати
Так, згідно з результатами, партія "Тиса" здобула дві третини голосів.
За результатами підрахунку 100% голосів:
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
Коментар Мадяра
Своєю чергою Мадяр прокоментував результати виборів, заявив, що це "безпрецедентна більшість" та "безпрецедентний мандат", які означають "велику відповідальність".
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили.
- Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
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От дійсно є люди які думають як у нас не стане грошей то війна закінчиться. НІ - як у нас не стане грошей то РФ по тобі стрілятиме а у тебе патронів не буде щоб вистрілити у відповідь
ОТАК ЦЕ ПРАЦЮЄ.
А ще у нас не буде чим платити пенсії і зарплати бюджетникам. І так ЗЕ краде, але є ще фактор що у нас 1/4 країни в руїнах + на нас напала карїна економічно в 10 раз більша за нас