Партія проросійського експрезидента Радева лідирує на парламентських виборах у Болгарії

Вибори у Болгарії

У Болгарії відбулися парламентські вибори, за попередніми результатами яких лідирує партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзит-полів станом на 20:45, які оприлюднив суспільний мовник B.TV.

Політична сила суттєво випереджає конкурентів і може стати ключовою при формуванні майбутньої коаліції.

"Прогресивна Болгарія лідирує з результатом 39,1% і може отримати близько 110 місць у парламенті", – йдеться у даних екзит-полів.

Читайте: Вибори в Болгарії можуть привести до посилення проросійських сил у ЄС, - Reuters

Результати голосування та прохід до парламенту

Друге місце посідає проєвропейська партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з результатом 15,6% голосів. На третьому місці — коаліція "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка отримала 13,4%.

Також до парламенту, за попередніми даними, проходять коаліція "ДПС — Новий початок", партія "Відродження" та "Болгарська соціалістична партія — Об’єднані ліві", яка подолала 4-відсотковий бар’єр.

Читайте: Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини голосів

Політична ситуація та передумови виборів

Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомило про 328 сигналів щодо можливих порушень під час голосування. За цими фактами відкрито 26 розслідувань.

Ці вибори стали вже восьмими парламентськими за останні п’ять років. Попередній уряд подав у відставку на тлі масових протестів через бюджетну політику та запланований перехід країни на євро.

Румен Радев, який раніше двічі обіймав посаду президента, створив власну політичну силу та увійшов у парламентську кампанію. У попередні роки він неодноразово виступав проти військової допомоги Україні та блокував рішення щодо підтримки санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готується запустити залізничне сполучення з болгарською Варною до літа: Кулеба розповів деталі

ледве орбана здихались, а тут ще одне недоробло
19.04.2026 22:50 Відповісти
Так кацапська пропагандистсько-диверсійна машина не спала.
19.04.2026 23:02 Відповісти
У зебілів добавилось братів по розуму💩
19.04.2026 22:51 Відповісти
та йпослиця вже готова співпрацювати в любій позі!
19.04.2026 23:05 Відповісти
привид бродить по Європі

привид комунізму
19.04.2026 22:53 Відповісти
Я НЕ РОЗУМІЮ....це що всі так хочуть самі себе гвалтувати?

Ну уже був Орбан - збідніли що кранти
Вибрати ЗЕ( так він проросійський просто ситуація така що мусить мімікрувати) - мінус 50% населення

і тд
19.04.2026 22:56 Відповісти
лохторат час від часу мусить вчитися через власну жопу
19.04.2026 22:59 Відповісти
Чого доброго іще один блокатор кредиту ЄС на 90 млрд. євро скоро намалюється.
Тож, прийдеться і з ним торгуватись.
19.04.2026 22:59 Відповісти
Не переживайте. Болгарія -ніщо.
19.04.2026 23:07 Відповісти
а угорщна що? заблокують однаково
20.04.2026 01:20 Відповісти
Насрати на Болгарію. Нехай хоч лєніна з могили піднімуть. У#бани тупі.
19.04.2026 23:06 Відповісти
Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли Україна відчувала гостру потребу у такій допомозі.
Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40 відсотків потреб України, дизельне паливо, яке постачалося в Україну з Болгарії, перероблялося з російської нафти на заводі, який на той час належав компанії з країни-агресора Lukoil.
19.04.2026 23:11 Відповісти
Софія довго тримала ці поставки в таємниці, побоюючись російських диверсій. Здебільшого техніка та ********** спершу доставлялися до Польщі, часто через захищений системами ППО Patriot аеропорт Жешув на південному сході Польщі, поблизу кордону з Україною.

Військовий експерт Тагарев, перебуваючи на посаді міністра оборони Болгарії з червня 2023 року по квітень 2024 року, підготував один з наймасштабніших пакетів допомоги Україні, що включав стару радянську зброю, - все це за умов суворої таємниці.
19.04.2026 23:13 Відповісти
Як виявилося це дизельне паливо було з кацапської нафти. Америка навіть зробила виняток із санкцій, тому що болгари і румуни слізно попросили.
20.04.2026 08:02 Відповісти
А платили за все США і Великобританія
20.04.2026 08:05 Відповісти
схоже відбулася ротація раша консерв
19.04.2026 23:48 Відповісти
Може наші спецслужби якось ,,падсуєтятся,, та цей лідер виборчої кампанії кудись хутко зникне?
20.04.2026 00:17 Відповісти
От просто цікаво. Партію називають «проросійською». Що такого привабливого «на росії», окрім холодної вітринної нерезинової, що електорат біжить вкидати бюлетні? Добре, шалений популізм на внутрішнього «MAGA», але ж сама приставка «проросійська» має викликати відразу і рефлекс назад, як від гівна чи розпеченої пательні. Хіба ні? Вся підаросія живе тим, що раби живуть в злиднях і в них відбирають останнє, щоб відправити правлячій клікі вершки, крихти «нєбожитєлям» на москву, а регіонам залишити …уй скабєєву про вєлічіє і свєтлоє будущєє. Виборці європейських країн за це голосують? Не розумію.
20.04.2026 00:20 Відповісти
Підаросія - країна можливостей! Ти можеш здохнути за 2 млн фублєй заради *****, бо інакше ти здохнеш без 2 млн фублєй і теж заради *****. І на росіянії немає війни, раби йдуть подихати ********** ********** на «есвео». А якщо не йдуть - теж подихають, в скрєпах расєюшки. Вільний раб такий вільний - він може обрати спосіб, як здохнути за *****. Ви впевнені, що ви взагалі адекватно сприймаєте реальність?
20.04.2026 12:53 Відповісти
я так розумію, охлосу треба дешеві нафту і газ. І тільки своїм друзям росія це дає дуже дешево
20.04.2026 01:22 Відповісти
Вони не за росію. Їм обрид придуркуватий ЄС. До речі в Європі їх називають "євроскептиками", а не проросійськими.
20.04.2026 08:12 Відповісти
Ну так хай прямо зараз виходять з ЄС і не отруюють повітря. Бо це все - балачки для дурників від отримувачів дотацій, що "щас як вийдемо, тримайте мене семеро".
20.04.2026 08:52 Відповісти
Східні європейці завжди чимось не задоволені. Це менталітет.
20.04.2026 09:06 Відповісти
Що доводиться що і угорцям, і болгарам просто пофіг на Україну, вони вирішують свої внутрішні проблеми, а українці вже обмазались наче весь світ крутиться довкола них
20.04.2026 00:40 Відповісти
була бідна Болгарія ,і така і залишиться , совкозадроченна !...
20.04.2026 00:50 Відповісти
Такое бывает когда постоянно ждёшь чьих-то выборов, вместо того чтобы голосовать на своих. И в этом мы с рахой уже как браться близнецы.
20.04.2026 03:15 Відповісти
А мне нравятся болгары. Это наш народ. Не даром было про курицу (которая не птица) и Болгария, которая не заграница.
В магазине у ********** греков Метакса стоит 36 евро. Пусть сами её пьют. В бьюти фри на границе Греция - Болгария эта бутылка стоит 25. В магазине у болгар она стоит 13 -16 (дороже не видел) но... за наличку, без чека. Кстати красный Ротманс почти даром. 6 их левов или 3 евро. Но там чек дадут. А вообще если бы поссорился с рідной ненькой жил бы у наших болгар или ********** греков.
"А нафига тогда мне эта Прусия, если Прусия, то место где все прутся"
20.04.2026 07:17 Відповісти
росія завжди найде в Европі карманного орбана, їх там є.
20.04.2026 07:33 Відповісти
 
 