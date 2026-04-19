Партія проросійського експрезидента Радева лідирує на парламентських виборах у Болгарії

У Болгарії відбулися парламентські вибори, за попередніми результатами яких лідирує партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані екзит-полів станом на 20:45, які оприлюднив суспільний мовник B.TV.

Політична сила суттєво випереджає конкурентів і може стати ключовою при формуванні майбутньої коаліції.

"Прогресивна Болгарія лідирує з результатом 39,1% і може отримати близько 110 місць у парламенті", – йдеться у даних екзит-полів.

Результати голосування та прохід до парламенту

Друге місце посідає проєвропейська партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з результатом 15,6% голосів. На третьому місці — коаліція "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка отримала 13,4%.

Також до парламенту, за попередніми даними, проходять коаліція "ДПС — Новий початок", партія "Відродження" та "Болгарська соціалістична партія — Об’єднані ліві", яка подолала 4-відсотковий бар’єр.

Політична ситуація та передумови виборів

Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомило про 328 сигналів щодо можливих порушень під час голосування. За цими фактами відкрито 26 розслідувань.

Ці вибори стали вже восьмими парламентськими за останні п’ять років. Попередній уряд подав у відставку на тлі масових протестів через бюджетну політику та запланований перехід країни на євро.

Румен Радев, який раніше двічі обіймав посаду президента, створив власну політичну силу та увійшов у парламентську кампанію. У попередні роки він неодноразово виступав проти військової допомоги Україні та блокував рішення щодо підтримки санкцій проти Росії.

