Рашисты атаковали дронами два гражданских автомобиля в Сумской области: 4 человека ранены

Утром 20 апреля 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами два гражданских автомобиля в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

В частности, как отмечается, на выезде из Путивльской громады вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Пострадали три женщины. Их доставили в медицинское учреждение, оказывается необходимая помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали автомобиль в Херсоне: один человек погиб, еще один ранен. За прошедшие сутки были ранены 4 гражданских. ФОТО

Также утром в Николаевской сельской громаде враг атаковал еще один автомобиль. Пострадал мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.

Что предшествовало?

Как сообщалось, за последние сутки враг интенсивно обстреливал 4 района Сумской области: двое раненых, есть разрушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо человек пострадали в результате вражеских атак на Сумскую область