Рашисты атаковали дронами два гражданских автомобиля в Сумской области: 4 человека ранены
Утром 20 апреля 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами два гражданских автомобиля в Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
В частности, как отмечается, на выезде из Путивльской громады вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Пострадали три женщины. Их доставили в медицинское учреждение, оказывается необходимая помощь.
Также утром в Николаевской сельской громаде враг атаковал еще один автомобиль. Пострадал мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.
Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, за последние сутки враг интенсивно обстреливал 4 района Сумской области: двое раненых, есть разрушения.
