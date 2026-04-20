УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Сумщини
483 0

Рашисти атакували дронами дві цивільні автівки на Сумщині: 4 людини поранені

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

Зранку 20 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами дві цивільні автівки на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зокрема, як зазначається, на виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали три жінки. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували авто у Херсоні: одна людина загинула, ще одна поранена. Минулої доби було поранено 4 цивільних. ФОТО

Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить не відомо.

Що передувало?

  Як повідомлялося, минулої доби ворог інтенсивно обстрілював 4 райони Сумщини: двоє поранених, є руйнування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо людей постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщину

Автор: 

авто (6509) обстріл (33600) Сумська область (4663) дрони (7889)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 