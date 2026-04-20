Рашисти атакували дронами дві цивільні автівки на Сумщині: 4 людини поранені
Зранку 20 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами дві цивільні автівки на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зокрема, як зазначається, на виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали три жінки. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога.
Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.
Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, минулої доби ворог інтенсивно обстрілював 4 райони Сумщини: двоє поранених, є руйнування.
