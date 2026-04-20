Рашисти атакували дронами дві цивільні автівки на Сумщині: 4 людини поранені

Зранку 20 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами дві цивільні автівки на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.



Зокрема, як зазначається, на виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали три жінки. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога.

Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, минулої доби ворог інтенсивно обстрілював 4 райони Сумщини: двоє поранених, є руйнування.

