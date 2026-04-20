Обостряется ситуация в Гришино, противник усилил давление, - 7-й корпус ДШВ

Силы обороны сдерживают попытки противника закрепиться в центре и на севере Гришино в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Обстановка в Гришино

Как отмечается, в Гришино ситуация обостряется. Противник усилил давление на населенный пункт и пытается развить наступление.

"Украинские военные не позволяют врагу закрепиться в центральной части поселка. На днях Силы обороны провели операцию по уничтожению пункта скопления противника. Дождавшись благоприятного момента, наши воины нанесли авиационный удар по скоплению россиян", - говорится в сообщении.

Уничтожение войск РФ

По результатам поражения подтверждена ликвидация как минимум трех оккупантов. Также, по имеющейся информации, часть российских военных осталась под завалами в подвале без возможности деблокировки.

"В то же время противник продолжает давить и на север поселка. Для этого пытается обойти Гришино, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Таким образом, россияне стремятся закрепиться на северных и северо-западных окраинах", - подчеркнули в 7 корпусе ДШВ.

На днях противник попытался прорваться по этому маршруту с использованием бронетранспортера. Силы обороны уничтожили вражеское "такси" вместе с личным составом, сорвав попытку его дальнейшего продвижения.