Обостряется ситуация в Гришино, противник усилил давление, - 7-й корпус ДШВ
Силы обороны сдерживают попытки противника закрепиться в центре и на севере Гришино в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Обстановка в Гришино
Как отмечается, в Гришино ситуация обостряется. Противник усилил давление на населенный пункт и пытается развить наступление.
"Украинские военные не позволяют врагу закрепиться в центральной части поселка. На днях Силы обороны провели операцию по уничтожению пункта скопления противника. Дождавшись благоприятного момента, наши воины нанесли авиационный удар по скоплению россиян", - говорится в сообщении.
Уничтожение войск РФ
По результатам поражения подтверждена ликвидация как минимум трех оккупантов. Также, по имеющейся информации, часть российских военных осталась под завалами в подвале без возможности деблокировки.
"В то же время противник продолжает давить и на север поселка. Для этого пытается обойти Гришино, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Таким образом, россияне стремятся закрепиться на северных и северо-западных окраинах", - подчеркнули в 7 корпусе ДШВ.
На днях противник попытался прорваться по этому маршруту с использованием бронетранспортера. Силы обороны уничтожили вражеское "такси" вместе с личным составом, сорвав попытку его дальнейшего продвижения.
То як це вони наростили, якщо Сирський каже, що не можуть?