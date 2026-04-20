В Нежине 12-летний мальчик был ранен из пистолета, который его друг нашел накануне, - полиция

В Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение в ногу из пистолета, который ранее нашел его 11-летний друг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черниговской области.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение в ногу из предмета, похожего на травматический пистолет", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Что рассказал очевидец?

По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал.

Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку.

Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел — 12-летний мальчик получил ранение в ногу.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

