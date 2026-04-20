В Нежине 12-летний мальчик был ранен из пистолета, который его друг нашел накануне, - полиция

В Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение в ногу из пистолета, который ранее нашел его 11-летний друг.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение в ногу из предмета, похожего на травматический пистолет", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Смотрите также: Угрожал ножом и травмировал ребенка: в Одессе патрульные задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. ВИДЕО

Что рассказал очевидец?

  • По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал.
  • Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку.
  • Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел — 12-летний мальчик получил ранение в ногу.

Читайте также: Электрическая дуга от ЛЭП убила несовершеннолетнего ребенка во время отдыха в Закарпатье

Жизни мальчика ничего не угрожает

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Смотрите: Еженедельные изнасилования в течение двух лет: подозреваемый задержан. ФОТОрепортаж

А Я скільки прожив, а зброю ніколи не знаходив. А ту в 11 років й знайшов, наступна знахідка, автомат, гранатомет, танк.
20.04.2026 21:00 Ответить
понеслася....
кампанія озброєних до зубів зеленських сцикунів-уклоністів-мусорів проти законної, короткоствольної у тому числі, вогнепальної зброї на руках у адекватних Українців розпочалася..
20.04.2026 21:09 Ответить
Тепер більшість новин буде про відважну поліцію
20.04.2026 21:14 Ответить
краще б він знайшов ділдо, та поранив свого друга
20.04.2026 20:57 Ответить
У вашому дитинстві був такий досвід?
20.04.2026 21:18 Ответить
Dmitriy Prudko так бачив як твій батько з другом отримували досвід
20.04.2026 21:37 Ответить
роздайте народу зброю !

дебіли, млять !

20.04.2026 21:21 Ответить
Папаша скорее всего надоумил как правильно сказать, под угрозой лишения будущего айфона и близкого знакомства с батиным подзатыльником. Шоб не взяли папку за сраку за хранение незаконного карамультука.
20.04.2026 21:15 Ответить
Хлопчик-даун, 11 рочків, знайшов "предмет, схожий на пістолет", заховав його вдома, потім запросив свого однокласника зі школи для діток з особливостями розвитку щоб удвох перевірити чи цей предмет справді пістолет, чи це нова модель айфону, чи може дозатор мила, чи намагнічений банан, чи мертвий голуб, чи бобер. В якості перевірки було обрано контрольний постріл в ногу товариша.
Люди схожі на батьків хлопчика готові підтвердити його покази, якщо треба - навіть в присутності півсотні чи сотні портретів людей схожих на мертвих американських президентів.
20.04.2026 21:19 Ответить
Цілком можливо що він його знайшо у себе вдома де хтось зберігав його без дозволу.
20.04.2026 21:02 Ответить
то що, мальчіка з пістолетом НЕ було ?

20.04.2026 21:24 Ответить
Хахаха - знайшов!!! На дорозі ствол валявся?
20.04.2026 21:13 Ответить
Висновок так і напрошується - зброю нізя давати громадянам.
20.04.2026 21:19 Ответить
Лютий треш намагається заряджати влада у інфопростір. як завжди...
20.04.2026 21:25 Ответить
Батько хлопчика зараз молиться щоб пронесло і правда не спливла назовні.
20.04.2026 21:52 Ответить
 
 