В Нежине 12-летний мальчик был ранен из пистолета, который его друг нашел накануне, - полиция
В Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение в ногу из пистолета, который ранее нашел его 11-летний друг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черниговской области.
"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение в ногу из предмета, похожего на травматический пистолет", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.
Что рассказал очевидец?
- По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал.
- Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку.
- Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел — 12-летний мальчик получил ранение в ногу.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни мальчика ничего не угрожает.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Люди схожі на батьків хлопчика готові підтвердити його покази, якщо треба - навіть в присутності півсотні чи сотні портретів людей схожих на мертвих американських президентів.
кампанія озброєних до зубів зеленських сцикунів-уклоністів-мусорів проти законної, короткоствольної у тому числі, вогнепальної зброї на руках у адекватних Українців розпочалася..
