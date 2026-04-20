У Ніжині 12-річний хлопець був поранений з пістолета, який його друг знайшов напередодні, - поліція

Пістолет

У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик зазнав поранення ноги з пістолета, який раніше знайшов його 11-річний товариш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Чернігівщини.

"Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет", - ідеться в повідомленні.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Що розповів очевидець?

  • Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав.
  • Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку.
  • Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

Вирішується правова кваліфікація події.

діти (5475) пістолет (49) Чернігівська область (1324) Ніжинський район (58)
Топ коментарі
+7
А Я скільки прожив, а зброю ніколи не знаходив. А ту в 11 років й знайшов, наступна знахідка, автомат, гранатомет, танк.
20.04.2026 21:00 Відповісти
+4
Цілком можливо що він його знайшо у себе вдома де хтось зберігав його без дозволу.
20.04.2026 21:02 Відповісти
+4
Папаша скорее всего надоумил как правильно сказать, под угрозой лишения будущего айфона и близкого знакомства с батиным подзатыльником. Шоб не взяли папку за сраку за хранение незаконного карамультука.
20.04.2026 21:15 Відповісти
краще б він знайшов ділдо, та поранив свого друга
20.04.2026 20:57 Відповісти
У вашому дитинстві був такий досвід?
20.04.2026 21:18 Відповісти
Dmitriy Prudko так бачив як твій батько з другом отримували досвід
20.04.2026 21:37 Відповісти
роздайте народу зброю !

дебіли, млять !

.
20.04.2026 21:21 Відповісти
20.04.2026 21:00 Відповісти
20.04.2026 21:15 Відповісти
Хлопчик-даун, 11 рочків, знайшов "предмет, схожий на пістолет", заховав його вдома, потім запросив свого однокласника зі школи для діток з особливостями розвитку щоб удвох перевірити чи цей предмет справді пістолет, чи це нова модель айфону, чи може дозатор мила, чи намагнічений банан, чи мертвий голуб, чи бобер. В якості перевірки було обрано контрольний постріл в ногу товариша.
Люди схожі на батьків хлопчика готові підтвердити його покази, якщо треба - навіть в присутності півсотні чи сотні портретів людей схожих на мертвих американських президентів.
20.04.2026 21:19 Відповісти
20.04.2026 21:02 Відповісти
то що, мальчіка з пістолетом НЕ було ?

.
20.04.2026 21:24 Відповісти
з високою ймовірністю - був.. щось подібне завжди було та буде й надалі - ідіотів-приколістів вистачає, Зєлю ж обрали..
але, з огляду на останні події і резонанс навколо неї, зєлєнські мусора натепер роздуватимуть будь-яку схожу-дотичну подію в усих новинах аби зформувати у слабеньких головах полохливого легкокерованого лохторату потрібну зевладі картинку, наприклад, навколо "закону про зброю" або "ветеранів-неадекватів" чи ще шо.. дермаки-татарови нікуди не поділися і хочуть керувати вічно рукою у дупі сцаря..
21.04.2026 08:03 Відповісти
Хахаха - знайшов!!! На дорозі ствол валявся?
20.04.2026 21:13 Відповісти
Висновок так і напрошується - зброю нізя давати громадянам.
20.04.2026 21:19 Відповісти
Лютий треш намагається заряджати влада у інфопростір. як завжди...
20.04.2026 21:25 Відповісти
Батько хлопчика зараз молиться щоб пронесло і правда не спливла назовні.
20.04.2026 21:52 Відповісти
Згадався віршик із дитинства:
Мальчик в овраге нашел пулемет,
Больше в деревне никто не живет...
21.04.2026 00:34 Відповісти
Пішла пропаганда від внутрішнього окупанта, щоб перебити бажання укранців мати пістолети через нікчемність правопохоронців. Зараз кожен дрібний епізод з подряпинами від іграшкових пістолетів будуть розкручувати в страхітливі злочини єтіх глупих украінцов. От в Ізраїлі можна, в Молдові та Естонії можна, а украінскім людскім рєсурсам не положено!
21.04.2026 01:04 Відповісти
 
 