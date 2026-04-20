У Ніжині 12-річний хлопець був поранений з пістолета, який його друг знайшов напередодні, - поліція
У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик зазнав поранення ноги з пістолета, який раніше знайшов його 11-річний товариш.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Чернігівщини.
"Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет", - ідеться в повідомленні.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.
Що розповів очевидець?
- Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав.
- Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку.
- Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.
Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.
Вирішується правова кваліфікація події.
Люди схожі на батьків хлопчика готові підтвердити його покази, якщо треба - навіть в присутності півсотні чи сотні портретів людей схожих на мертвих американських президентів.
але, з огляду на останні події і резонанс навколо неї, зєлєнські мусора натепер роздуватимуть будь-яку схожу-дотичну подію в усих новинах аби зформувати у слабеньких головах полохливого легкокерованого лохторату потрібну зевладі картинку, наприклад, навколо "закону про зброю" або "ветеранів-неадекватів" чи ще шо.. дермаки-татарови нікуди не поділися і хочуть керувати вічно рукою у дупі сцаря..
Мальчик в овраге нашел пулемет,
Больше в деревне никто не живет...