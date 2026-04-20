У Ніжині 12-річний хлопець був поранений з пістолета, який його друг знайшов напередодні, - поліція

У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик зазнав поранення ноги з пістолета, який раніше знайшов його 11-річний товариш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Чернігівщини.

"Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет", - ідеться в повідомленні.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Що розповів очевидець?

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав.

Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку.

Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.

Життю хлопчика загрози немає.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

Вирішується правова кваліфікація події.

