США в ООН призвали другие страны остановить помощь России

Заседание Совбеза ООН

Соединенные Штаты призвали государства - члены ООН присоединиться к усилиям по прекращению войны России против Украины и прекратить любую поддержку, позволяющую Москве продолжать агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.

По ее словам, международное сообщество должно играть более активную роль в достижении мира, в частности путем оказания влияния на страны, которые содействуют военным усилиям России.

США призвали Китай, КНДР и Иран прекратить поддержку России

Американская дипломатка подчеркнула, что отдельные государства продолжают помогать России в ведении войны. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, боеприпасов и военных технологий.

"Мы призываем все государства - члены ООН играть конструктивную роль в прекращении этой войны, в частности путем прекращения поддержки, которая позволяет России продолжать эту войну", - заявила Брюс.

Она отдельно обратилась к Китаю с призывом прекратить поставки компонентов, которые могут использоваться в военных целях. Также США требуют от Северной Кореи остановить передачу боеприпасов и ракет, что нарушает решение Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Иран, по словам представительницы США, уже передал России сотни ударных беспилотников и ракет. В то же время Москва, как отмечается, поставляет Тегерану военную технику, что создает дополнительные риски для безопасности в регионе Персидского залива.

США поддерживают переговоры и возвращение украинских детей

В Вашингтоне подчеркивают, что дипломатический путь остается ключевым для завершения войны. Президент США Дональд Трамп, по словам Брюс, настроен добиться устойчивого мира.

Она напомнила, что недавно стороны смогли договориться об обмене военнопленными, что стало позитивным сигналом для дальнейших переговоров.

Особое внимание США уделяют вопросу возвращения украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию или на оккупированные территории. Для этого запущена специальная программа помощи на 25 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркивают, что эти усилия являются частью более широкой международной работы, направленной на достижение стабильного и прочного мира.

шось велике в лісі здохло
21.04.2026 00:04 Ответить
Сдохло чи ні то треба почекати. Трамп може ще все назад відіграти та навіть прибрати ту представницю з ООН ...хоча звісно було б непогано якщо це стало б стабільною політикою США і послідовно проводилось в життя 🤔
21.04.2026 00:10 Ответить
То вони "перенедоспали"... Бо не подумали, що ослаблення санкцій (на торгівлю нафтою), з боку США - це теж "підтримка" і "допомога"...
21.04.2026 00:18 Ответить
Є сумніви, що Трамп взагалі в курсі про таку заяву.
21.04.2026 00:27 Ответить
тому і може все відіграти бо раптом дізнається
21.04.2026 00:35 Ответить
Він не завжди в курсі про власні заяви.
21.04.2026 00:57 Ответить
ви нічого не зрозуміли !

США закликали інші країни не допомагати Росії.

але ж про самих себе вони скромно промовчали

.
21.04.2026 00:38 Ответить
та зрозуміла. але й такого не очікувала
21.04.2026 00:39 Ответить
Так лише США і допомогає Росії (знімаючи заборону на російську нафту)!
21.04.2026 00:08 Ответить
Паралельна реальність, мо правильні таблетки випило руде
21.04.2026 00:08 Ответить
Вони дивились та мовчали. Та мовчки чухали чуби.
21.04.2026 00:12 Ответить
21.04.2026 00:20 Ответить
США хотять монополію на допомогу раші зберегти?
Бо ніхто ще так не помагав кацапії як США.
21.04.2026 01:06 Ответить
 
 