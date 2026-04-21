США в ООН призвали другие страны остановить помощь России

Соединенные Штаты призвали государства - члены ООН присоединиться к усилиям по прекращению войны России против Украины и прекратить любую поддержку, позволяющую Москве продолжать агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.

По ее словам, международное сообщество должно играть более активную роль в достижении мира, в частности путем оказания влияния на страны, которые содействуют военным усилиям России.

США призвали Китай, КНДР и Иран прекратить поддержку России

Американская дипломатка подчеркнула, что отдельные государства продолжают помогать России в ведении войны. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, боеприпасов и военных технологий.

"Мы призываем все государства - члены ООН играть конструктивную роль в прекращении этой войны, в частности путем прекращения поддержки, которая позволяет России продолжать эту войну", - заявила Брюс.

Она отдельно обратилась к Китаю с призывом прекратить поставки компонентов, которые могут использоваться в военных целях. Также США требуют от Северной Кореи остановить передачу боеприпасов и ракет, что нарушает решение Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Иран, по словам представительницы США, уже передал России сотни ударных беспилотников и ракет. В то же время Москва, как отмечается, поставляет Тегерану военную технику, что создает дополнительные риски для безопасности в регионе Персидского залива.

Читайте: Выход ВСУ из Донбасса – стратегический провал Украины, – Зеленский

США поддерживают переговоры и возвращение украинских детей

В Вашингтоне подчеркивают, что дипломатический путь остается ключевым для завершения войны. Президент США Дональд Трамп, по словам Брюс, настроен добиться устойчивого мира.

Она напомнила, что недавно стороны смогли договориться об обмене военнопленными, что стало позитивным сигналом для дальнейших переговоров.

Особое внимание США уделяют вопросу возвращения украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию или на оккупированные территории. Для этого запущена специальная программа помощи на 25 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркивают, что эти усилия являются частью более широкой международной работы, направленной на достижение стабильного и прочного мира.