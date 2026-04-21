США в ООН закликали інші країни припинити допомогу Росії

Сполучені Штати закликали держави — члени ООН долучитися до припинення війни Росії проти України та припинити будь-яку підтримку, що дозволяє Москві продовжувати агресію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступниці постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

За її словами, міжнародна спільнота має відігравати активнішу роль у досягненні миру, зокрема шляхом впливу на країни, які сприяють військовим зусиллям Росії.

США закликали Китай, КНДР та Іран припинити підтримку Росії

Американська дипломатка наголосила, що окремі держави продовжують допомагати Росії у веденні війни. Зокрема, йдеться про постачання товарів подвійного призначення, боєприпасів та військових технологій.

"Ми закликаємо всі держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати цю війну", – заявила Брюс.

Вона окремо звернулася до Китаю із закликом припинити постачання компонентів, які можуть використовуватися у військових цілях. Також США вимагають від Північної Кореї зупинити передачу боєприпасів і ракет, що порушує рішення Ради Безпеки ООН.

Крім того, Іран, за словами представниці США, вже передав Росії сотні ударних безпілотників і ракет. Водночас Москва, як зазначається, постачає Тегерану військову техніку, що створює додаткові ризики для безпеки в регіоні Перської затоки.

Читайте: Вихід ЗСУ з Донбасу – стратегічний програш України, - Зеленський

США підтримують переговори та повернення українських дітей

У Вашингтоні наголошують, що дипломатичний шлях залишається ключовим для завершення війни. Президент США Дональд Трамп, за словами Брюс, налаштований домогтися стійкого миру.

Вона нагадала, що нещодавно сторони змогли домовитися про обмін військовополоненими, що стало позитивним сигналом для подальших переговорів.

Окрему увагу США приділяють питанню повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії або на окуповані території. Для цього запущено спеціальну програму допомоги на 25 мільйонів доларів.

У Вашингтоні підкреслюють, що ці зусилля є частиною ширшої міжнародної роботи, спрямованої на досягнення стабільного та тривалого миру.

21.04.2026 00:08 Відповісти
ви нічого не зрозуміли !

США закликали інші країни не допомагати Росії.

але ж про самих себе вони скромно промовчали

.
21.04.2026 00:38 Відповісти
+22
То вони "перенедоспали"... Бо не подумали, що ослаблення санкцій (на торгівлю нафтою), з боку США - це теж "підтримка" і "допомога"...
21.04.2026 00:18 Відповісти
шось велике в лісі здохло
21.04.2026 00:04 Відповісти
Сдохло чи ні то треба почекати. Трамп може ще все назад відіграти та навіть прибрати ту представницю з ООН ...хоча звісно було б непогано якщо це стало б стабільною політикою США і послідовно проводилось в життя 🤔
21.04.2026 00:10 Відповісти
То вони "перенедоспали"... Бо не подумали, що ослаблення санкцій (на торгівлю нафтою), з боку США - це теж "підтримка" і "допомога"...
21.04.2026 00:18 Відповісти
Є сумніви, що Трамп взагалі в курсі про таку заяву.
21.04.2026 00:27 Відповісти
тому і може все відіграти бо раптом дізнається
21.04.2026 00:35 Відповісти
Він не завжди в курсі про власні заяви.
21.04.2026 00:57 Відповісти
У Трампа найкраща пам'ять у світі?
https://www.youtube.com/shorts/p06i8MLfo-4
21.04.2026 11:23 Відповісти
ви нічого не зрозуміли !

США закликали інші країни не допомагати Росії.

але ж про самих себе вони скромно промовчали

.
21.04.2026 00:38 Відповісти
та зрозуміла. але й такого не очікувала
21.04.2026 00:39 Відповісти
Вони самі впораються. Нехай ніхто не примазується до їхньої найкращої в світі допомоги!
21.04.2026 09:03 Відповісти
.. та представниця США банально переплутала назви країн! Хотіла сказати..Україні... Чи як більшість дурноголових у світі ....для яких Україна це росія...
21.04.2026 10:36 Відповісти
Так лише США і допомогає Росії (знімаючи заборону на російську нафту)!
Паралельна реальність, мо правильні таблетки випило руде
21.04.2026 00:08 Відповісти
Вони дивились та мовчали. Та мовчки чухали чуби.
21.04.2026 00:12 Відповісти
21.04.2026 00:20 Відповісти
США хотять монополію на допомогу раші зберегти?
Бо ніхто ще так не помагав кацапії як США.
21.04.2026 01:06 Відповісти
Історично вони завжди це робили, від амперії до союза.
21.04.2026 05:11 Відповісти
Ха ха ха
пусть посмотрят в зеркало
21.04.2026 01:47 Відповісти
"ЗАКЛИКАЛИ" - яке потужне слово!
А такі слова, як "вторинні санкції" та "лендліз" - вони вшент забули?!
21.04.2026 02:23 Відповісти
Так они же с них санкции сами и сняли...
21.04.2026 03:10 Відповісти
Шось в лісі здохло? Але спочатку США самі мусили би припинити допомагати рассеї і поновити санкції. П*дараси
21.04.2026 03:48 Відповісти
Немає довіри до США, бо після вибору Трампа, вони чомусь більше допомагають росіі. І сьогодні зняли санкції з Росії на продажу нафти. Не вір словам, в дивись на дії.
21.04.2026 04:18 Відповісти
Не буде нафти європа не заробить грошей, не буде чого з барського плеча кинути Україні. Все в цьому світі взаємоповязане.
21.04.2026 04:36 Відповісти
Щоб тільки трамп допомагав!! Щоб путлєр цінив та поважав єдиного помічника! Яка краса! Політ думки!
21.04.2026 05:41 Відповісти
Ліцеміри!
21.04.2026 06:58 Відповісти
"Держите вора !"-- вор кричит.
21.04.2026 07:56 Відповісти
Пішли Тромб та ООН просто в сраку.А нам треба своє діло робить:нищити московитів.Бо за нас на це ніхто не зробить.І война іде не в іхніх домах,а в нашіх,і московити вбивають нашіх жінок і дітей а не іхніх. І козацького роду ми а не вони.
21.04.2026 08:35 Відповісти
Трамп так наполегливо і активно допомагає Путіну, що знадобилося прикриття, димова завіса - виступ заступника постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

По усталеній практиці подібні ходи доручають заступникам, виконуючим обов'язки і т.п. другорядним посадовцям - так закладується основа для "взять свої слова обратно".

Який господар свого слова Трамп знає вся планета.
21.04.2026 08:40 Відповісти
США в ООН закликали інші країни припинити допомогу Росії (і в той самий час вже майже рік, як майже припинили допомогу Україні, за виключенням якихось 800млн доларів на пару років)))
21.04.2026 08:52 Відповісти
Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем оголосив про успішний ремонт нафтопроводу «Дружба». Пошкоджений російською ракетою трубопровід відновлять до кінця квітня.
21.04.2026 09:07 Відповісти
Лише країни G7 та європейський союз вів проти Росії санкцій. Жодні санкції ООН та інші організації не ввели проти Росії і це доказує що ці організації неспроможні ні на що, крім порожніх балаканин
21.04.2026 10:26 Відповісти
Ріспект і повага за правдиву і справедливу позицію ам.дипломату Брюс...
але, чи блокада тр Ормуза це не є фактично рятивним кругом і суттєвою допомогою пу?
21.04.2026 14:17 Відповісти
 
 