США в ООН закликали інші країни припинити допомогу Росії

Сполучені Штати закликали держави — члени ООН долучитися до припинення війни Росії проти України та припинити будь-яку підтримку, що дозволяє Москві продовжувати агресію.

Про це йдеться у виступі заступниці постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

За її словами, міжнародна спільнота має відігравати активнішу роль у досягненні миру, зокрема шляхом впливу на країни, які сприяють військовим зусиллям Росії.

США закликали Китай, КНДР та Іран припинити підтримку Росії

Американська дипломатка наголосила, що окремі держави продовжують допомагати Росії у веденні війни. Зокрема, йдеться про постачання товарів подвійного призначення, боєприпасів та військових технологій.

"Ми закликаємо всі держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати цю війну", – заявила Брюс.

Вона окремо звернулася до Китаю із закликом припинити постачання компонентів, які можуть використовуватися у військових цілях. Також США вимагають від Північної Кореї зупинити передачу боєприпасів і ракет, що порушує рішення Ради Безпеки ООН.

Крім того, Іран, за словами представниці США, вже передав Росії сотні ударних безпілотників і ракет. Водночас Москва, як зазначається, постачає Тегерану військову техніку, що створює додаткові ризики для безпеки в регіоні Перської затоки.

США підтримують переговори та повернення українських дітей

У Вашингтоні наголошують, що дипломатичний шлях залишається ключовим для завершення війни. Президент США Дональд Трамп, за словами Брюс, налаштований домогтися стійкого миру.

Вона нагадала, що нещодавно сторони змогли домовитися про обмін військовополоненими, що стало позитивним сигналом для подальших переговорів.

Окрему увагу США приділяють питанню повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії або на окуповані території. Для цього запущено спеціальну програму допомоги на 25 мільйонів доларів.

У Вашингтоні підкреслюють, що ці зусилля є частиною ширшої міжнародної роботи, спрямованої на досягнення стабільного та тривалого миру.