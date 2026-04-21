Небензя в ООН назвал украинцев "расходным материалом"

В Совбезе ООН Небензя обвинил Запад и оскорбил украинцев

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя назвал украинцев "расходным материалом" и обвинил Запад в использовании Украины в войне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

В своем выступлении Небензя упомянул интервью начальника Генштаба Бельгии Фредерика Вансина, утверждая, что тот якобы заявлял о "выигрыше времени" Украиной для подготовки Европы к войне с РФ. По версии российской стороны, именно за это Киев получает финансовую помощь.

"Простые украинцы – расходный материал", – заявил Небензя.

Российский дипломат также утверждал, что в Европе якобы рассматривают меры по возвращению украинских беженцев, прежде всего мужчин, а также активно наращивают производство вооружений.

Демонстративное поведение во время выступления Украины

Во время того же заседания Небензя демонстративно не слушал выступление украинской стороны и пользовался телефоном.

Заседание было созвано по запросу Украины в связи с недавними ударами РФ по гражданской инфраструктуре.

Когда постпред Украины при ООН Андрей Мельник озвучивал данные о погибших и раненых, в частности о 12-летнем мальчике, погибшем в Киеве, представитель РФ продолжал смотреть в телефон.

Реакция украинской стороны

"Я могу продолжать этот длинный список российских преступлений, но, к сожалению, для некоторых в этом зале эти ужасные факты являются лишь рутинной статистикой военных действий и не вызывают необходимой реакции, чтобы поставить Россию на место. Этому безразличию следует положить конец", - заявил Мельник.

Как отмечается, это не первый случай, когда во время заседаний Совета Безопасности ООН российская делегация демонстрирует игнорирование выступлений украинской стороны.

Топ комментарии
Перефразую - він каже що ЕС і США нас ЮЗАЮТЬ як витратний матеріал для своїх цілей.

Ну по перше - США чисто пофіг на РФ - ВЗАГАЛІ. Вся РФ менше чим 3 компанія по вартості в США.

А ЕС - так юзає, але в нас і вибору то нема.

І.....невеличкий реверанс - а що хотіла зробити РФ з Українським населенням?)

А все просто -як ми можемо бачити по Донецьку (який завжди був на 100% проросійський і російськомовний)
то

- ограбити
- вивезти все що можна
- забрати все що можна
- і гнати на кулемети із кадирівцями ззаду.

Тільки це "УЛЮБЛЕНИЙ" Донецьк, що б сталось із жителями Тернополя чи Львова думаю говорити не треба
21.04.2026 07:11 Ответить
Принаймні вони себе такими вважають. Там останній смердючий люмпен уявляє себе вищою расою. Таке плем'я.
21.04.2026 07:12 Ответить
Шо за маячня? Ми ж ресурс.
21.04.2026 07:07 Ответить
А кацапи золотий генофонд світової цивілізації?
21.04.2026 07:09 Ответить
Принаймні вони себе такими вважають. Там останній смердючий люмпен уявляє себе вищою расою. Таке плем'я.
21.04.2026 07:12 Ответить
На ЭТО не варто звертати уваги. Це 404.
21.04.2026 07:18 Ответить
Мордвино-тувинця з дитинства навчають що він "славянін"!!! І що йому бажано мати квартиру на Печерську, в місті "матері городов русссскіх", а хохли це місцеві раби.
21.04.2026 08:17 Ответить
Балаган заради балагана.
21.04.2026 07:10 Ответить
США на рашку якраз не пофіг. Маячню трумпа брати до уваги не будемо
21.04.2026 07:13 Ответить
давно відомо що росіянці не лише гарматне м'ясо, а й сміття та ракова пухлина на планеті Земля
21.04.2026 07:13 Ответить
не бе не зя
21.04.2026 07:17 Ответить
не бен зі !
21.04.2026 08:03 Ответить
шо то я плохо не поняв ,хто почав війну
21.04.2026 07:18 Ответить
Папаня в нього українець, типовий представник хохла-манкурта. Асимілюємось ми дуже швидко.
21.04.2026 07:19 Ответить
Когось здивувало хамство та брехня рашиста?
Йому можна було у відповідь закинуті, що ми також вважаєм русню витратним матеріалом для Пуйла..
21.04.2026 07:19 Ответить
Коментувати Небензю - це марна справа. А що стосується витратних матеріалів, то росіяни - біосміття, яке дуже завзято знищує у м'ясних штурмах їх плешивий фюрер.
21.04.2026 07:24 Ответить
Небензи Небензя !
21.04.2026 07:25 Ответить
Зараз в ООН можна тумбу-юмбу станцювати на столі і спорожнитися.
21.04.2026 07:28 Ответить
Попередник цього фантомаса дотриздівся, вже догниває, і цьому виродку, кобзон вже забронював місце у першому ряду на своєму концерті.
21.04.2026 07:34 Ответить
"Прості українці - витратний матеріал" - заявила істота, яка представляє країну, що жене своїх людей, як худобу, на забій, під українські дрони та снаряди з кулеметами...
21.04.2026 07:40 Ответить
Це він з піськовим є витратним матеріал для ху....ла, особливо коли находяться біля його валізи
21.04.2026 08:06 Ответить
Це нормально...
Яб вкрай засмутивсяб, якби ця купа свинячого гівна щось гарне про нас сказало...
А так нормально!
21.04.2026 08:08 Ответить
Яка огидна морда в цього рашиського виродка ,ви варвари ,убивці ,сміття на цій землі ,нація ізгоїв ,виздихайте гади.
21.04.2026 08:12 Ответить
ЄС не приховує, що поки воюють українці, не доводиться воювати їм, але війна ЄС не потрібна. Війна потрібна зеленському для утримання влади і путіну для утримання холопів в стойлі
21.04.2026 08:18 Ответить
Термін «м'ясники» (або «командири-м'ясники») в українському суспільному та медійному просторі використовується для критики певних вищих військових керівників Збройних Сил України (ЗСУ). Цим словом характеризують воєначальників, яких звинувачують у невиправдано високих втратах особового складу, неефективному командуванні, «галочно-штурмовій» системі («галочка і звьоздочка») та байдужості до життя солдатів, порівнюючи їхні методи з радянськими часами.
21.04.2026 08:32 Ответить
хробаки з гноярки імітують еліту всепланетного значення
21.04.2026 08:36 Ответить
Лиса ****** ти ж себе позиціонував як "українцем" значить ти теж витратний матеріал?🤦
21.04.2026 08:45 Ответить
 
 