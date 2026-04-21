Небензя в ООН назвал украинцев "расходным материалом"
Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя назвал украинцев "расходным материалом" и обвинил Запад в использовании Украины в войне
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
В своем выступлении Небензя упомянул интервью начальника Генштаба Бельгии Фредерика Вансина, утверждая, что тот якобы заявлял о "выигрыше времени" Украиной для подготовки Европы к войне с РФ. По версии российской стороны, именно за это Киев получает финансовую помощь.
"Простые украинцы – расходный материал", – заявил Небензя.
Российский дипломат также утверждал, что в Европе якобы рассматривают меры по возвращению украинских беженцев, прежде всего мужчин, а также активно наращивают производство вооружений.
Демонстративное поведение во время выступления Украины
Во время того же заседания Небензя демонстративно не слушал выступление украинской стороны и пользовался телефоном.
Заседание было созвано по запросу Украины в связи с недавними ударами РФ по гражданской инфраструктуре.
Когда постпред Украины при ООН Андрей Мельник озвучивал данные о погибших и раненых, в частности о 12-летнем мальчике, погибшем в Киеве, представитель РФ продолжал смотреть в телефон.
Реакция украинской стороны
"Я могу продолжать этот длинный список российских преступлений, но, к сожалению, для некоторых в этом зале эти ужасные факты являются лишь рутинной статистикой военных действий и не вызывают необходимой реакции, чтобы поставить Россию на место. Этому безразличию следует положить конец", - заявил Мельник.
Как отмечается, это не первый случай, когда во время заседаний Совета Безопасности ООН российская делегация демонстрирует игнорирование выступлений украинской стороны.
Ну по перше - США чисто пофіг на РФ - ВЗАГАЛІ. Вся РФ менше чим 3 компанія по вартості в США.
А ЕС - так юзає, але в нас і вибору то нема.
І.....невеличкий реверанс - а що хотіла зробити РФ з Українським населенням?)
А все просто -як ми можемо бачити по Донецьку (який завжди був на 100% проросійський і російськомовний)
то
- ограбити
- вивезти все що можна
- забрати все що можна
- і гнати на кулемети із кадирівцями ззаду.
Тільки це "УЛЮБЛЕНИЙ" Донецьк, що б сталось із жителями Тернополя чи Львова думаю говорити не треба
Йому можна було у відповідь закинуті, що ми також вважаєм русню витратним матеріалом для Пуйла..
Це він з піськовим є витратним матеріал для ху....ла, особливо коли находяться біля його валізи
Яб вкрай засмутивсяб, якби ця купа свинячого гівна щось гарне про нас сказало...
А так нормально!