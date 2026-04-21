Небензя в ООН назвал украинцев "расходным материалом"

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя назвал украинцев "расходным материалом" и обвинил Запад в использовании Украины в войне

В своем выступлении Небензя упомянул интервью начальника Генштаба Бельгии Фредерика Вансина, утверждая, что тот якобы заявлял о "выигрыше времени" Украиной для подготовки Европы к войне с РФ. По версии российской стороны, именно за это Киев получает финансовую помощь.

"Простые украинцы – расходный материал", – заявил Небензя.

Российский дипломат также утверждал, что в Европе якобы рассматривают меры по возвращению украинских беженцев, прежде всего мужчин, а также активно наращивают производство вооружений.

Демонстративное поведение во время выступления Украины

Во время того же заседания Небензя демонстративно не слушал выступление украинской стороны и пользовался телефоном.

Заседание было созвано по запросу Украины в связи с недавними ударами РФ по гражданской инфраструктуре.

Когда постпред Украины при ООН Андрей Мельник озвучивал данные о погибших и раненых, в частности о 12-летнем мальчике, погибшем в Киеве, представитель РФ продолжал смотреть в телефон.

Реакция украинской стороны

"Я могу продолжать этот длинный список российских преступлений, но, к сожалению, для некоторых в этом зале эти ужасные факты являются лишь рутинной статистикой военных действий и не вызывают необходимой реакции, чтобы поставить Россию на место. Этому безразличию следует положить конец", - заявил Мельник.

Как отмечается, это не первый случай, когда во время заседаний Совета Безопасности ООН российская делегация демонстрирует игнорирование выступлений украинской стороны.

