Небензя в ООН назвав українців "витратним матеріалом"

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя назвав українців "витратним матеріалом" та звинуватив Захід у використанні України у війні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У своєму виступі Небензя згадав інтерв’ю начальника Генштабу Бельгії Фредерика Вансіна, стверджуючи, що той нібито заявляв про "виграш часу" Україною для підготовки Європи до війни з РФ. За версією російської сторони, саме за це Київ отримує фінансову допомогу.

"Прості українці – витратний матеріал", – заявив Небензя.

Російський дипломат також стверджував, що в Європі нібито розглядають заходи щодо повернення українських біженців, передусім чоловіків, а також активно нарощують виробництво озброєнь.

Демонстративна поведінка під час виступу України

Під час того ж засідання Небензя демонстративно не слухав виступ української сторони та користувався телефоном.

Засідання було скликане на запит України через нещодавні удари РФ по цивільній інфраструктурі.

Коли постпред України при ООН Андрій Мельник озвучував дані про загиблих і поранених, зокрема про 12-річного хлопчика, який загинув у Києві, представник РФ продовжував дивитися у телефон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії

Реакція української сторони

"Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але, на жаль, для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою військових дій та не викликають необхідної реакції, аби поставити Росію на місце. Цій байдужості слід покласти край", – заявив Мельник.

Як зазначається, це не перший випадок, коли під час засідань Ради Безпеки ООН російська делегація демонструє ігнорування виступів української сторони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ООН закликали інші країни припинити допомогу Росії