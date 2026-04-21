Небензя в ООН назвав українців "витратним матеріалом"
Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя назвав українців "витратним матеріалом" та звинуватив Захід у використанні України у війні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.
У своєму виступі Небензя згадав інтерв’ю начальника Генштабу Бельгії Фредерика Вансіна, стверджуючи, що той нібито заявляв про "виграш часу" Україною для підготовки Європи до війни з РФ. За версією російської сторони, саме за це Київ отримує фінансову допомогу.
"Прості українці – витратний матеріал", – заявив Небензя.
Російський дипломат також стверджував, що в Європі нібито розглядають заходи щодо повернення українських біженців, передусім чоловіків, а також активно нарощують виробництво озброєнь.
Демонстративна поведінка під час виступу України
Під час того ж засідання Небензя демонстративно не слухав виступ української сторони та користувався телефоном.
Засідання було скликане на запит України через нещодавні удари РФ по цивільній інфраструктурі.
Коли постпред України при ООН Андрій Мельник озвучував дані про загиблих і поранених, зокрема про 12-річного хлопчика, який загинув у Києві, представник РФ продовжував дивитися у телефон.
Реакція української сторони
"Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але, на жаль, для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою військових дій та не викликають необхідної реакції, аби поставити Росію на місце. Цій байдужості слід покласти край", – заявив Мельник.
Як зазначається, це не перший випадок, коли під час засідань Ради Безпеки ООН російська делегація демонструє ігнорування виступів української сторони.
Ну по перше - США чисто пофіг на РФ - ВЗАГАЛІ. Вся РФ менше чим 3 компанія по вартості в США.
А ЕС - так юзає, але в нас і вибору то нема.
І.....невеличкий реверанс - а що хотіла зробити РФ з Українським населенням?)
А все просто -як ми можемо бачити по Донецьку (який завжди був на 100% проросійський і російськомовний)
то
- ограбити
- вивезти все що можна
- забрати все що можна
- і гнати на кулемети із кадирівцями ззаду.
Тільки це "УЛЮБЛЕНИЙ" Донецьк, що б сталось із жителями Тернополя чи Львова думаю говорити не треба
Капіталізація Норнікелю може бути в 100 разів нижче, ніж у Тесли, але для світової економіки він значно важливіший.
Йому можна було у відповідь закинуті, що ми також вважаєм русню витратним матеріалом для Пуйла..
А призначив їх Зеленський - якого обрав ''мудрий'' Український народ.
Це він з піськовим є витратним матеріал для ху....ла, особливо коли находяться біля його валізи
Яб вкрай засмутивсяб, якби ця купа свинячого гівна щось гарне про нас сказало...
А так нормально!