Небензя в ООН назвав українців "витратним матеріалом"

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя назвав українців "витратним матеріалом" та звинуватив Захід у використанні України у війні

У своєму виступі Небензя згадав інтерв’ю начальника Генштабу Бельгії Фредерика Вансіна, стверджуючи, що той нібито заявляв про "виграш часу" Україною для підготовки Європи до війни з РФ. За версією російської сторони, саме за це Київ отримує фінансову допомогу.

"Прості українці – витратний матеріал", – заявив Небензя.

Російський дипломат також стверджував, що в Європі нібито розглядають заходи щодо повернення українських біженців, передусім чоловіків, а також активно нарощують виробництво озброєнь.

Демонстративна поведінка під час виступу України

Під час того ж засідання Небензя демонстративно не слухав виступ української сторони та користувався телефоном.

Засідання було скликане на запит України через нещодавні удари РФ по цивільній інфраструктурі.

Коли постпред України при ООН Андрій Мельник озвучував дані про загиблих і поранених, зокрема про 12-річного хлопчика, який загинув у Києві, представник РФ продовжував дивитися у телефон.

Реакція української сторони

"Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але, на жаль, для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою військових дій та не викликають необхідної реакції, аби поставити Росію на місце. Цій байдужості слід покласти край", – заявив Мельник.

Як зазначається, це не перший випадок, коли під час засідань Ради Безпеки ООН російська делегація демонструє ігнорування виступів української сторони.

Європа (2399) Радбез ООН (901) Мельник Андрій (243) Небензя Василь (56)
Топ коментарі
+33
Принаймні вони себе такими вважають. Там останній смердючий люмпен уявляє себе вищою расою. Таке плем'я.
21.04.2026 07:12 Відповісти
+31
Перефразую - він каже що ЕС і США нас ЮЗАЮТЬ як витратний матеріал для своїх цілей.

Ну по перше - США чисто пофіг на РФ - ВЗАГАЛІ. Вся РФ менше чим 3 компанія по вартості в США.

А ЕС - так юзає, але в нас і вибору то нема.

І.....невеличкий реверанс - а що хотіла зробити РФ з Українським населенням?)

А все просто -як ми можемо бачити по Донецьку (який завжди був на 100% проросійський і російськомовний)
то

- ограбити
- вивезти все що можна
- забрати все що можна
- і гнати на кулемети із кадирівцями ззаду.

Тільки це "УЛЮБЛЕНИЙ" Донецьк, що б сталось із жителями Тернополя чи Львова думаю говорити не треба
21.04.2026 07:11 Відповісти
+15
А кацапи золотий генофонд світової цивілізації?
21.04.2026 07:09 Відповісти
На ЭТО не варто звертати уваги. Це 404.
21.04.2026 07:18 Відповісти
Мордвино-тувинця з дитинства навчають що він "славянін"!!! І що йому бажано мати квартиру на Печерську, в місті "матері городов русссскіх", а хохли це місцеві раби.
21.04.2026 08:17 Відповісти
Якщо бути чесним, то це просто ход, че добриво, яке самостійно віжправляється на с/г угіддя, в тому числі на експорт у сусідні країни, економлячи на логістиці.
21.04.2026 09:04 Відповісти
Та воно кацап тупорилий.Ми використовуємо Захід для прополки кацапських бур'янів!!!!
21.04.2026 09:26 Відповісти
Балаган заради балагана.
21.04.2026 07:10 Відповісти
21.04.2026 07:11 Відповісти
США на рашку якраз не пофіг. Маячню трумпа брати до уваги не будемо
21.04.2026 07:13 Відповісти
Це не так: Донеччина стала російськомовною з 70-х років.
21.04.2026 09:23 Відповісти
На жаль, Донеччина стала російськомовною з 30-х років, коли Голодомором було майже знищено усе місцеве українське та україномовне населення, а на його місце ешелонами завозили тисячі кацапів з расейських глубєнєй. Якщо роздивитися статистику, то від Голодомору більш за все постраждали саме ті області України, що зараз російськомовні і розглядаються орками як "Новоросія" - східні та південні.
21.04.2026 09:32 Відповісти
З 30х тоді мільйони кацапні туди звезли...і після 2мв сотні тисяч..
21.04.2026 09:54 Відповісти
Неправда Ваша. Сільська донеччина (як і весь сільський Схід і Південь України) була україномовною.
21.04.2026 10:19 Відповісти
Аж ніяк не пофіг і вартість тут ні до чого.
Капіталізація Норнікелю може бути в 100 разів нижче, ніж у Тесли, але для світової економіки він значно важливіший.
21.04.2026 10:15 Відповісти
давно відомо що росіянці не лише гарматне м'ясо, а й сміття та ракова пухлина на планеті Земля
21.04.2026 07:13 Відповісти
не бе не зя
21.04.2026 07:17 Відповісти
не бен зі !
21.04.2026 08:03 Відповісти
шо то я плохо не поняв ,хто почав війну
21.04.2026 07:18 Відповісти
Папаня в нього українець, типовий представник хохла-манкурта. Асимілюємось ми дуже швидко.
21.04.2026 07:19 Відповісти
Прізвище у нього - польського походження - не українського.
21.04.2026 14:16 Відповісти
Когось здивувало хамство та брехня рашиста?
Йому можна було у відповідь закинуті, що ми також вважаєм русню витратним матеріалом для Пуйла..
21.04.2026 07:19 Відповісти
Коментувати Небензю - це марна справа. А що стосується витратних матеріалів, то росіяни - біосміття, яке дуже завзято знищує у м'ясних штурмах їх плешивий фюрер.
21.04.2026 07:24 Відповісти
Сирський намагається не відставати у цих справах.
21.04.2026 11:25 Відповісти
Сирський, Буданов, Федоров - усі троє москалі - Українці для них зайві на Українській землі.
А призначив їх Зеленський - якого обрав ''мудрий'' Український народ.
21.04.2026 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kbka1r0dv54&t=0s
21.04.2026 15:37 Відповісти
Небензи Небензя !
21.04.2026 07:25 Відповісти
Зараз в ООН можна тумбу-юмбу станцювати на столі і спорожнитися.
21.04.2026 07:28 Відповісти
Попередник цього фантомаса дотриздівся, вже догниває, і цьому виродку, кобзон вже забронював місце у першому ряду на своєму концерті.
21.04.2026 07:34 Відповісти
Цьому крашанкоголовому опудалу, давно в пеклі прогули ставлять.
21.04.2026 12:49 Відповісти
"Прості українці - витратний матеріал" - заявила істота, яка представляє країну, що жене своїх людей, як худобу, на забій, під українські дрони та снаряди з кулеметами...
21.04.2026 07:40 Відповісти
Небензя в ООН назвав українців "витратним матеріалом"
Це він з піськовим є витратним матеріал для ху....ла, особливо коли находяться біля його валізи
21.04.2026 08:06 Відповісти
Це нормально...
Яб вкрай засмутивсяб, якби ця купа свинячого гівна щось гарне про нас сказало...
А так нормально!
21.04.2026 08:08 Відповісти
Яка огидна морда в цього рашиського виродка ,ви варвари ,убивці ,сміття на цій землі ,нація ізгоїв ,виздихайте гади.
21.04.2026 08:12 Відповісти
ЄС не приховує, що поки воюють українці, не доводиться воювати їм, але війна ЄС не потрібна. Війна потрібна зеленському для утримання влади і путіну для утримання холопів в стойлі
21.04.2026 08:18 Відповісти
Десь це вже було: "Війна не закінчується, бо він на неї наживається. Надо просто пєрєстать стрєлять!"
21.04.2026 09:36 Відповісти
ПНХ
21.04.2026 10:07 Відповісти
Я перепрошую,але війна задумана для інших цілей.Ось вона https://www.youtube.com/watch?v=D40zUD7zN68
21.04.2026 11:59 Відповісти
Термін «м'ясники» (або «командири-м'ясники») в українському суспільному та медійному просторі використовується для критики певних вищих військових керівників Збройних Сил України (ЗСУ). Цим словом характеризують воєначальників, яких звинувачують у невиправдано високих втратах особового складу, неефективному командуванні, «галочно-штурмовій» системі («галочка і звьоздочка») та байдужості до життя солдатів, порівнюючи їхні методи з радянськими часами.
21.04.2026 08:32 Відповісти
хробаки з гноярки імітують еліту всепланетного значення
21.04.2026 08:36 Відповісти
Лиса ****** ти ж себе позиціонував як "українцем" значить ти теж витратний матеріал?🤦
21.04.2026 08:45 Відповісти
Кацапи все роблять для того, щоби зробити нас витратним матеріалом. Але коли витратний матеріал дає їм піндюлєй - тоді, звичайно, вони вищать про це з трибуни ООН, що винна Америка і Європа. Ось така про нас турбота.
21.04.2026 08:56 Відповісти
Прост "*********" хотела с хахлами напасть на НАТО, и когда поймет что барен не слабый, то половину Украины ******** себе в карман(спасая телевизор с горящего дома), а вторую отдать НАТО. И чтоб за брюхву создали новые технологии а не проходняк типа процессоров(18 век) и ядерных бомб(19 век)
21.04.2026 08:59 Відповісти
Нажаль,так воно і є!
21.04.2026 09:07 Відповісти
нажаль це так. Європа в теплій ванній доки в Україні кривава баня
21.04.2026 09:10 Відповісти
раби 3,14дерації - китайське "м'ясо" у війні з Україною
21.04.2026 09:10 Відповісти
Дебіл, він і в ООН дебіл !
21.04.2026 09:12 Відповісти
"... цій байдужості потрібно поставити край."... Слова в пустоту. Пустопорожні зборища ООН які абсолютно нічого не вирішують. Русаки вбивали Українців і продовжують вбивати! В світі немає абсолютно ніяких впливів на агресію, вбивства. Крапка.
21.04.2026 09:15 Відповісти
Ну не скажіть.Сотні мільярдів доларів допомоги,БК,техніка,різноманітне спорядження!Що б ми без цього робили?І де б ми були???Чи може вони ще повинні і своїх громадян прислати замість нас воювати????
21.04.2026 09:33 Відповісти
Наскільки відомо ООН після 45-го року створили для того щоб більше не повторювались жахіття Другої світової тобіш не було більше воїн... а не для допомоги у війні. Це уже йорзання вужа на сковорідці і викручування всім мізків - вродіби і є ООН і періодично влаштовують збіговисько але основної функції не виконують. Навіть в елементарному - країну агресора-вбивцю уважно слухають про байових комарів України і цмокають - ойойой а можливо і вправду комарі є залетять з грязною атомною боньбою і *********** болотних творюк... і другу лободу, а не виганяють.... бо бачте не буде русаків в ООн - не буде кому їм втирать у вуха різну *****.
22.04.2026 08:20 Відповісти
чому наші спецслужби не покатають на самокаті дітей/внуків ціїє небезі
21.04.2026 10:26 Відповісти
Цей витратний матеріал Небендзя скоро піде слідом за попередником Чуркіним! Постпреди РФ в ООН довго не живуть...
21.04.2026 10:48 Відповісти
Так Чуркин на острове Энштейна был
21.04.2026 11:51 Відповісти
Увася ***********!
21.04.2026 12:20 Відповісти
А хто там у радбезі ООН ще слухає цього лисого вомбата, я гадаю їм усім давно вже пофіг що собі там бубнить той шлепер.
21.04.2026 12:21 Відповісти
*******.
21.04.2026 12:26 Відповісти
Этот мудак не более циничен, чем основная часть евромудаков, которых он просто цитирует.
21.04.2026 14:05 Відповісти
 
 