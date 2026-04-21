Украина не отдаст ни миллиметра своей земли, – Мельник

Украина в Совбезе ООН отвергла ультиматумы РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил в Совете Безопасности, что Украина отвергает российские ультиматумы и не согласится на какие-либо территориальные уступки.

Мельник подчеркнул, что Украина "воюет за свою Родину", тогда как Россия "сжигает собственное население".

Россия платит "сверхвысокую цену" за минимальные территориальные завоевания

Постпред Украины во время выступления подчеркнул, что РФ теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр украинской территории, которую ей удается захватить. Добавив, что ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные завоевания, как Россия.

Даже потери СССР во время войны с Финляндией в 1939-1940 годах были ниже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похоронный бизнес в России демонстрирует рекордный рост на фоне огромных потерь в Украине

"Тогдашняя цена человеческих жизней на квадратный километр была примерно в сто раз ниже.

Это сравнение иллюстрирует фундаментальную реальность этой войны: Россия достигает минимальных территориальных завоеваний за чрезвычайно высокую человеческую цену", - сказал Мельник.

Он привел расчеты, основанные на российских потерях в войне.

"Если умножить 6 тысяч на 254 погибших солдата на каждый квадратный километр, то чтобы захватить всю территорию Донецкой области, господин Путин должен был бы отправить на смерть как минимум еще полтора миллиона солдат", – сказал он.

Гипотетические сценарии войны

По словам постпреда, это означало бы более чем удвоение текущих потерь России с доведением общего количества до более 3 млн.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", – подчеркнул Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ манипулирует данными о состоянии своей экономики, – разведка Швеции

Он также заявил, что при нынешних темпах войны попытка оккупации всей Украины потребовала бы "более 122 миллионов жизней российских солдат".

"Учитывая черепашьи темпы продвижения России, эта бесславная "победа" длилась бы около 183 лет", – добавил постпред.

Он иронично назвал Путина "военным гением", который, по его словам, "не может не понимать, что его безумная цель захвата Украины никогда не будет достигнута военным путем".

Украинский постпред предположил, что вместо завоевания Украины "Путин, похоже, скорее уничтожит саму Россию".

Он также заявил о "масштабных военных потерях, экономическом упадке и росте внутренних социальных потрясений", которые могут привести к "территориальному распаду России".

Позиция относительно переговоров и территорий

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области в качестве условия переговоров, однако "Украина отвергает любой тип ультиматума".

"Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН призвала к новым санкциям против России

Дипломат также обратил внимание на нелепость заявлений Кремля о захвате Донецкой области.

Россия – самая большая страна планеты с площадью 17,1 млн квадратных километров. Поэтому 6 тысяч квадратных километров Донецкой области – это лишь 0,03% от ее территории, сказал он.

При этом Москва стремится убедить международных посредников, что мир якобы зависит от уступок Украины.

"Неужели кто-то верит в эту сказку? Мы – нет", – подытожил украинский постпред.

найвеличніший зі своїм шапіто здало 25% теріторії України,і оком не моргнуло,якби не Українці то ця зепогань всю Україну би здало.
21.04.2026 07:36 Ответить
Головне не згадувати про то що вже здане.
21.04.2026 07:40 Ответить
"Україна" здала значно більше, ніж квадратні міліметри території, проголосувавши у 2019 році за "сайтісь пасєрєдінє". І оця заява чергового блазня з квартально - ригівського шапіто звучить як відверте знущання.
21.04.2026 07:48 Ответить
не бреши ! на сьогодні кацапи захопили 19,7 % території України .
показать весь комментарий
21.04.2026 08:34 Ответить
А сини чи внуки Мельника це доказують власноруч?
показать весь комментарий
21.04.2026 07:46 Ответить
Мельнику з Нью - Йорку видніше ?

Приїхав би на "нуль" та тоді побачив би , що мацковитські люмпени кожного дня потроху просуваються по руїнам Неньки ... але ж - Нью- Йорк таке файне місто!

Доречі , поздоровляю пана Мельника з Великим Святом - 7-ми Роковинами повалення "мудрим" нарідом України Злочинного Режиму Папєрєдніка, наприкінці панування якого бІльша частина Донбасу була українською та й Путло Погане якось нічого не вимагало тоді!
21.04.2026 07:48 Ответить
"Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна "перемога" тривала б близько 183 років", - додав постпред.

А чи вистачить українців, на стільки років правління "лідера світу"?
21.04.2026 07:51 Ответить
А те шо потужний згоден віддати по суті і піти на домовленності по лінії бойового зіткнення. То як!? Не віддасть чи віддасть? По факту, а не на балабол словах і красивих спічах с переводом наративів
21.04.2026 07:57 Ответить
свідок сєкти "Кордони 91-го"?
21.04.2026 08:41 Ответить
***** кави у Ялті перепив чи шо?
21.04.2026 08:47 Ответить
Цей нью-йоркський воїн достойна заміна лопатоносцю Кулєбі
21.04.2026 08:07 Ответить
Чим далі від фронту - тим потужніші патріоти
21.04.2026 08:14 Ответить
Станом на лютий 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, Україна втратила близько 11% своєї території.

Загальна площа окупованих територій станом на серпень 2025 року оцінювалася приблизно в 114 493 кв. км (включаючи Крим та окуповані частини Донбасу до 2022 року).

зелений холуй мельник! не зупиняйся! навалюй!
юдокланом захопившим україну (ще задовго до 2019) планувалося і узгоджувалося, особисто зе!гнідою продаж україни за недорого.
кляті українці вперлися!
21.04.2026 08:17 Ответить
Ішак вже давно здав би з потрохами все, якби не ЗСУ та не байдужий народ. Прикриватись чужим геройством та приписувати собі лаври - це все нащо здатна зелена бидлота начолі з обкуреним ішаком.
21.04.2026 08:21 Ответить
А це стосується Сумської області? Чи Харьківської?
21.04.2026 08:31 Ответить
Правильные слова, но давайте подумаем зачем кацапы озвучивают бред о том что ЗСУ должны выйти из Донбасса , да ответ тут очень понятен и прост ,******** полностью проиграл войну с Украиной и ищет вариант когда ботексный недомерок будет иметь хоть какую то возможность сохранить епло но никто ему такой возможности не даст, будет УСЁ полыхать на болотах, на передовой миллионы дронов сделают невозможным любое продвижение орков, старое ,дурное ***** попало в такой капкан из которого ему не выбраться...
21.04.2026 08:34 Ответить
На початку війни здали 20 відсотків землі України і оком не кліпнули (мусора з єнергодару нової каховки Херсону здриснули, зброю заздалегідь вивезли) а тут вчепилося воно, де оцей Мельник тримає рубіж? В Монако?
21.04.2026 08:42 Ответить
А те ще вони по цьому ж "міліметру" просуваються вперед, це як? Здача вже чи ще ні?🤦 Яке ж воно потужньє патріот з закордону! Ти ще в ООН збери засідання
21.04.2026 08:44 Ответить
 
 