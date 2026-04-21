Украина не отдаст ни миллиметра своей земли, – Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил в Совете Безопасности, что Украина отвергает российские ультиматумы и не согласится на какие-либо территориальные уступки.

Мельник подчеркнул, что Украина "воюет за свою Родину", тогда как Россия "сжигает собственное население".

Россия платит "сверхвысокую цену" за минимальные территориальные завоевания

Постпред Украины во время выступления подчеркнул, что РФ теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр украинской территории, которую ей удается захватить. Добавив, что ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные завоевания, как Россия.

Даже потери СССР во время войны с Финляндией в 1939-1940 годах были ниже.

"Тогдашняя цена человеческих жизней на квадратный километр была примерно в сто раз ниже.

Это сравнение иллюстрирует фундаментальную реальность этой войны: Россия достигает минимальных территориальных завоеваний за чрезвычайно высокую человеческую цену", - сказал Мельник.

Он привел расчеты, основанные на российских потерях в войне.

"Если умножить 6 тысяч на 254 погибших солдата на каждый квадратный километр, то чтобы захватить всю территорию Донецкой области, господин Путин должен был бы отправить на смерть как минимум еще полтора миллиона солдат", – сказал он.

Гипотетические сценарии войны

По словам постпреда, это означало бы более чем удвоение текущих потерь России с доведением общего количества до более 3 млн.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", – подчеркнул Мельник.

Он также заявил, что при нынешних темпах войны попытка оккупации всей Украины потребовала бы "более 122 миллионов жизней российских солдат".

"Учитывая черепашьи темпы продвижения России, эта бесславная "победа" длилась бы около 183 лет", – добавил постпред.

Он иронично назвал Путина "военным гением", который, по его словам, "не может не понимать, что его безумная цель захвата Украины никогда не будет достигнута военным путем".

Украинский постпред предположил, что вместо завоевания Украины "Путин, похоже, скорее уничтожит саму Россию".

Он также заявил о "масштабных военных потерях, экономическом упадке и росте внутренних социальных потрясений", которые могут привести к "территориальному распаду России".

Позиция относительно переговоров и территорий

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области в качестве условия переговоров, однако "Украина отвергает любой тип ультиматума".

"Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", – подчеркнул он.

Дипломат также обратил внимание на нелепость заявлений Кремля о захвате Донецкой области.

Россия – самая большая страна планеты с площадью 17,1 млн квадратных километров. Поэтому 6 тысяч квадратных километров Донецкой области – это лишь 0,03% от ее территории, сказал он.

При этом Москва стремится убедить международных посредников, что мир якобы зависит от уступок Украины.

"Неужели кто-то верит в эту сказку? Мы – нет", – подытожил украинский постпред.