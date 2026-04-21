УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14173 відвідувача онлайн
Новини Засідання Радбезу ООН
4 030 33

Україна не віддасть жодного міліметра своєї землі, - Мельник

Україна в Радбезі ООН відкинула ультиматуми РФ

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив у Радбезі, що Україна відкидає російські ультиматуми та не погодиться на будь-які територіальні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мельник  наголосив, що Україна "воює за свою Батьківщину", тоді як Росія, "спалює власне населення".

Росія платить "надвисоку ціну" за мінімальні територіальні здобутки

Постпред України під час виступу наголосив, що РФ втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр української території, яку їй вдається захопити. Додавши, жодна армія з часів Першої світової війни не сплачувала настільки високої ціни життями за такі незначні територіальні здобутки, як Росія.

Навіть втрати СРСР під час війни з Фінляндією у 1939–1940 роках були нижчими.

"Тодішня ціна людських життів на квадратний кілометр була приблизно у сто разів нижчою.

Це порівняння ілюструє фундаментальну реальність цієї війни: Росія досягає мінімальних територіальних здобутків за надзвичайно високу людську ціну", – сказав Мельник.

Він навів розрахунки, засновані на російських втратах у війні.

"Якщо помножити 6 тисяч на 254 загиблих солдати на кожен квадратний кілометр, то щоб захопити всю територію Донецької області, пан Путін мав би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів", – сказав він.

Гіпотетичні сценарії війни

За словами постпреда, це означало б більш як подвоєння поточних втрат Росії з доведенням загальної кількості до понад 3 млн.

"Навіть для пана Путіна, для якого цінність життя власних громадян, здається, менша за копійку, така цифра була б катастрофічною", – наголосив Мельник.

Він також заявив, що за нинішніх темпів війни спроба окупації всієї України потребувала б "понад 122 мільйони життів російських солдатів".

"Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна "перемога" тривала б близько 183 років", – додав постпред.

Він іронічно назвав Путіна "військовим генієм", який, за його словами, "не може не розуміти, що його божевільна мета захоплення України ніколи не буде досягнута військовим шляхом".

Український постпред припустив, що замість завоювання України "Путін, схоже, швидше знищить саму Росію".

Він також заявив про "масштабні військові втрати, економічний занепад і зростання внутрішніх соціальних потрясінь", які можуть призвести до "територіального розпаду Росії".

Позиція щодо переговорів і територій

Мельник підкреслив, що Росія висуває вимоги про виведення українських військ із Донецької області як умову переговорів, однак "Україна відкидає будь-який тип ультиматуму".

"Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян", – підкреслив він.

Дипломат також звернув увагу безглуздість заяв Кремля щодо захоплення Донецької області.

Росія – найбільша країна планети з площею 17,1 млн квадратних кілометрів. Тож 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області – це лише 0,03% від її території, сказав він.

При цьому Москва прагне переконати міжнародних посередників, що мир нібито залежить від українських поступок.

"Чи справді хтось вірить у цю казку? Ми – ні", – підсумував український постпред.

Автор: 

путін володимир (25288) росія (69661) Радбез ООН (901) Мельник Андрій (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
найвеличніший зі своїм шапіто здало 25% теріторії України,і оком не моргнуло,якби не Українці то ця зепогань всю Україну би здало.
показати весь коментар
21.04.2026 07:36 Відповісти
+20
Головне не згадувати про то що вже здане.
показати весь коментар
21.04.2026 07:40 Відповісти
+17
"Україна" здала значно більше, ніж квадратні міліметри території, проголосувавши у 2019 році за "сайтісь пасєрєдінє". І оця заява чергового блазня з квартально - ригівського шапіто звучить як відверте знущання.
показати весь коментар
21.04.2026 07:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2026 07:36 Відповісти
не бреши ! на сьогодні кацапи захопили 19,7 % території України .
показати весь коментар
21.04.2026 08:34 Відповісти
Не бреши! Станом на сьогодні з врахуванням кіл-зони уряд України не контролює саме чверть власне території держави! Те, що касапи повністю контролюють ~20% окупованої території (із них 7% окупованої до 2022р.) - це ще не означає, що всій іншій території українська влада.
показати весь коментар
21.04.2026 09:27 Відповісти
вперед, настучи, по всім правилам, передбаченим Законом "По скарги"
показати весь коментар
21.04.2026 10:37 Відповісти
Маніпулюєш цифрами - 20 це не чверть - а п'ята частина.
Касапи уже п'ятий рік ті 5% не можуть захопити, щоб вийти на так звані кордони.
Тому 5% - це дуже багато і суттєво.
показати весь коментар
21.04.2026 11:39 Відповісти
для непонятливих: ~5% в сірій зоні, де взагалі відсутня влада.
показати весь коментар
21.04.2026 13:33 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 07:40 Відповісти
А сини чи внуки Мельника це доказують власноруч?
показати весь коментар
21.04.2026 07:46 Відповісти
Мельнику з Нью - Йорку видніше ?

Приїхав би на "нуль" та тоді побачив би , що мацковитські люмпени кожного дня потроху просуваються по руїнам Неньки ... але ж - Нью- Йорк таке файне місто!

Доречі , поздоровляю пана Мельника з Великим Святом - 7-ми Роковинами повалення "мудрим" нарідом України Злочинного Режиму Папєрєдніка, наприкінці панування якого бІльша частина Донбасу була українською та й Путло Погане якось нічого не вимагало тоді!
показати весь коментар
21.04.2026 07:48 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 07:48 Відповісти
"Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна "перемога" тривала б близько 183 років", - додав постпред.

А чи вистачить українців, на стільки років правління "лідера світу"?
показати весь коментар
21.04.2026 07:51 Відповісти
А те шо потужний згоден віддати по суті і піти на домовленності по лінії бойового зіткнення. То як!? Не віддасть чи віддасть? По факту, а не на балабол словах і красивих спічах с переводом наративів
показати весь коментар
21.04.2026 07:57 Відповісти
свідок сєкти "Кордони 91-го"?
показати весь коментар
21.04.2026 08:41 Відповісти
***** кави у Ялті перепив чи шо?
показати весь коментар
21.04.2026 08:47 Відповісти
Цей нью-йоркський воїн достойна заміна лопатоносцю Кулєбі
показати весь коментар
21.04.2026 08:07 Відповісти
Чим далі від фронту - тим потужніші патріоти
показати весь коментар
21.04.2026 08:14 Відповісти
Станом на лютий 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, Україна втратила близько 11% своєї території.

Загальна площа окупованих територій станом на серпень 2025 року оцінювалася приблизно в 114 493 кв. км (включаючи Крим та окуповані частини Донбасу до 2022 року).

зелений холуй мельник! не зупиняйся! навалюй!
юдокланом захопившим україну (ще задовго до 2019) планувалося і узгоджувалося, особисто зе!гнідою продаж україни за недорого.
кляті українці вперлися!
показати весь коментар
21.04.2026 08:17 Відповісти
Ішак вже давно здав би з потрохами все, якби не ЗСУ та не байдужий народ. Прикриватись чужим геройством та приписувати собі лаври - це все нащо здатна зелена бидлота начолі з обкуреним ішаком.
показати весь коментар
21.04.2026 08:21 Відповісти
А це стосується Сумської області? Чи Харьківської?
показати весь коментар
21.04.2026 08:31 Відповісти
окупованих частин цих областей - так, стосується.
показати весь коментар
21.04.2026 09:34 Відповісти
а чому віддаємо? Через півроку де будуть рашисти в цих областях? А Зеленський повсюду кричить ,що згоден на діючу лінію фронту домовитись
показати весь коментар
21.04.2026 09:47 Відповісти
мені нема що сказати на такі месаги.
показати весь коментар
21.04.2026 10:39 Відповісти
Правильные слова, но давайте подумаем зачем кацапы озвучивают бред о том что ЗСУ должны выйти из Донбасса , да ответ тут очень понятен и прост ,******** полностью проиграл войну с Украиной и ищет вариант когда ботексный недомерок будет иметь хоть какую то возможность сохранить епло но никто ему такой возможности не даст, будет УСЁ полыхать на болотах, на передовой миллионы дронов сделают невозможным любое продвижение орков, старое ,дурное ***** попало в такой капкан из которого ему не выбраться...
показати весь коментар
21.04.2026 08:34 Відповісти
На початку війни здали 20 відсотків землі України і оком не кліпнули (мусора з єнергодару нової каховки Херсону здриснули, зброю заздалегідь вивезли) а тут вчепилося воно, де оцей Мельник тримає рубіж? В Монако?
показати весь коментар
21.04.2026 08:42 Відповісти
А те ще вони по цьому ж "міліметру" просуваються вперед, це як? Здача вже чи ще ні?🤦 Яке ж воно потужньє патріот з закордону! Ти ще в ООН збери засідання
показати весь коментар
21.04.2026 08:44 Відповісти
"зелені міліметровщики".які здали більше 20% української території.3,14здять "Україна не відлдасть",Україна її і не віддавала...,українські території "продала" рашисту зелена влада...
показати весь коментар
21.04.2026 09:05 Відповісти
Черговий закордонний "воєвун". Це зараз дуже в тренді - обліпитися патріотичними гаслами, роздерти на собі 7 сорочок і 8 бюстгалтерів, засипати гудзиками підлогу і волати про міліметри. І в підсумку нічого для цього не робити.
показати весь коментар
21.04.2026 09:12 Відповісти
Як же зручно "не віддавати ні міліметру землі" з-за кордону! Мабуть не тільки він один таке каже, ще багато закликаторів на вихід на кордони 91 року сидять
показати весь коментар
21.04.2026 09:44 Відповісти
А от мене цікавить таке питання - чи є в рашці бусифікація?
показати весь коментар
21.04.2026 09:49 Відповісти
Та вже віддала.
показати весь коментар
21.04.2026 10:49 Відповісти
Говорить отдавать - не отдавать имеют право те, кто сидит в окопах. Все прочие могут только скромно высказывать мнение.
показати весь коментар
21.04.2026 12:32 Відповісти
Чтобы хоть немного сориентироваться по срокам нужно время не на километры делить, а на живых людей. Вот тогда более менее можно понять сколько и кому нужно будет времени. Так это работает. Но километры на время оно конечно удобнее.
показати весь коментар
21.04.2026 13:35 Відповісти
 
 