Україна не віддасть жодного міліметра своєї землі, - Мельник

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив у Радбезі, що Україна відкидає російські ультиматуми та не погодиться на будь-які територіальні поступки.

Мельник наголосив, що Україна "воює за свою Батьківщину", тоді як Росія, "спалює власне населення".

Росія платить "надвисоку ціну" за мінімальні територіальні здобутки

Постпред України під час виступу наголосив, що РФ втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр української території, яку їй вдається захопити. Додавши, жодна армія з часів Першої світової війни не сплачувала настільки високої ціни життями за такі незначні територіальні здобутки, як Росія.

Навіть втрати СРСР під час війни з Фінляндією у 1939–1940 роках були нижчими.

"Тодішня ціна людських життів на квадратний кілометр була приблизно у сто разів нижчою.

Це порівняння ілюструє фундаментальну реальність цієї війни: Росія досягає мінімальних територіальних здобутків за надзвичайно високу людську ціну", – сказав Мельник.

Він навів розрахунки, засновані на російських втратах у війні.

"Якщо помножити 6 тисяч на 254 загиблих солдати на кожен квадратний кілометр, то щоб захопити всю територію Донецької області, пан Путін мав би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів", – сказав він.

Гіпотетичні сценарії війни

За словами постпреда, це означало б більш як подвоєння поточних втрат Росії з доведенням загальної кількості до понад 3 млн.

"Навіть для пана Путіна, для якого цінність життя власних громадян, здається, менша за копійку, така цифра була б катастрофічною", – наголосив Мельник.

Він також заявив, що за нинішніх темпів війни спроба окупації всієї України потребувала б "понад 122 мільйони життів російських солдатів".

"Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна "перемога" тривала б близько 183 років", – додав постпред.

Він іронічно назвав Путіна "військовим генієм", який, за його словами, "не може не розуміти, що його божевільна мета захоплення України ніколи не буде досягнута військовим шляхом".

Український постпред припустив, що замість завоювання України "Путін, схоже, швидше знищить саму Росію".

Він також заявив про "масштабні військові втрати, економічний занепад і зростання внутрішніх соціальних потрясінь", які можуть призвести до "територіального розпаду Росії".

Позиція щодо переговорів і територій

Мельник підкреслив, що Росія висуває вимоги про виведення українських військ із Донецької області як умову переговорів, однак "Україна відкидає будь-який тип ультиматуму".

"Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян", – підкреслив він.

Дипломат також звернув увагу безглуздість заяв Кремля щодо захоплення Донецької області.

Росія – найбільша країна планети з площею 17,1 млн квадратних кілометрів. Тож 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області – це лише 0,03% від її території, сказав він.

При цьому Москва прагне переконати міжнародних посередників, що мир нібито залежить від українських поступок.

"Чи справді хтось вірить у цю казку? Ми – ні", – підсумував український постпред.