За сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои ведутся на Покровском, Купянском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 20 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 174 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дрона-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 101 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Цветковое, Воздвиженка, Рыбальское, Лесное, Ровное, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Зеленое, Заречное, Малокатериновка, Орехов Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также три артиллерийских средства.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек. Также наши воины уничтожили 7 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1905 БПЛА оперативно-тактического уровня и 192 единицы автомобильной техники.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиаударов, сбросил девять управляемых авиабомб, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано три штурмовых действия противника.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора и Вильча.
На Купянском направлении агрессор 17 раз атаковал в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Колесниковка, Новая Кругляковка, Кившаровка и Новоосиново.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Дробишево, Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Миньковки.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Яблоновки, Александро-Шультыного, Новопавловки, Степановки и Софиевки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
На Александровском направлении противник атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Калиновское, Александроград и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Цвиткове, Зализнычное, Горькое, Мирное, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг провел три безуспешных штурмовых действия в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.
