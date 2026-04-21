За сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои ведутся на Покровском, Купянском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 20 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 174 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дрона-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 101 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Цветковое, Воздвиженка, Рыбальское, Лесное, Ровное, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Зеленое, Заречное, Малокатериновка, Орехов Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также три артиллерийских средства.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек. Также наши воины уничтожили 7 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1905 БПЛА оперативно-тактического уровня и 192 единицы автомобильной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиаударов, сбросил девять управляемых авиабомб, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано три штурмовых действия противника.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора и Вильча.

На Купянском направлении агрессор 17 раз атаковал в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Колесниковка, Новая Кругляковка, Кившаровка и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Дробишево, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Миньковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Яблоновки, Александро-Шультыного, Новопавловки, Степановки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Калиновское, Александроград и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Цвиткове, Зализнычное, Горькое, Мирное, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел три безуспешных штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.