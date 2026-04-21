За добу на фронті 174 боєзіткнення. Найгарячіші бої на Покровському, Куп’янському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 20 квітня 2026 року, на фронті було зафіксовано 174 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1905 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 192 одиниці автомобільної техніки.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

На Куп’янському напрямку агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.