За добу на фронті 174 боєзіткнення. Найгарячіші бої на Покровському, Куп’янському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронті на 21 квітня

Загалом упродовж минулої доби, 20 квітня 2026 року, на фронті було зафіксовано 174 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1905 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 192 одиниці автомобільної техніки.

Обстановка на Півночі 

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

На Куп’янському напрямку агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

