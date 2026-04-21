Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Исчез свет после обстрела

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Прогнозы по восстановлению

Как отмечается, энергетики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в Днепропетровской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Отключения

Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.

