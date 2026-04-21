Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогнози щодо відновлення
Як зазначається, енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням", - йдеться у повідомленні.
Відключення
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систем", - наголосили в Міненерго.
