Оккупанты используют mesh-сети для управления дронами в реальном времени, - Игнат

Российские войска начали использовать mesh-сети для управления ударными беспилотниками в режиме реального времени с территории РФ. Благодаря этому дроны типа "Шахед" и "Гербера" могут координироваться между собой и атаковать даже подвижные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг внедряет новые каналы управления

По словам спикера, ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "шахедов" программировались заранее с учетом особенностей атаки и погодных условий. Однако сейчас враг внедряет новые каналы управления.

"Mesh-сеть - это когда беспилотники взаимодействуют друг с другом, являются своеобразными ретрансляторами, то есть передают сигнал друг от друга. Оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным беспилотником в реальном времени, направлять его на тот или иной объект", - рассказал он.

Атаковали движущиеся цели

Игнат добавил, что уже фиксировались случаи, когда дроны типа "Шахед" и "Гербера" целенаправленно управлялись оператором и атаковали движущиеся цели, в частности автомобили, мобильно-огневые группы и поезда. Это создает новые вызовы для противовоздушной обороны, на которые украинские специалисты уже реагируют соответствующими решениями, сказал спикер.

Ранее сообщалось, что примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", который использует Россия, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.

