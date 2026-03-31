Россияне устанавливают макеты ракет на "Шахеды" для обмана ПВО Украины, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО

На российские дроны типа"Шахед" начали устанавливать макеты ракет Р-60, чтобы вводить в заблуждение украинскую авиацию и отвлекать перехватчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советникминистра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей (Флеш) Бескрестнов.

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"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель", — отметил он.

Основная цель такой тактики – отвлечение и перегрузка систем перехвата, которые могут тратить ресурсы на уничтожение приоритетных, на первый взгляд, целей.

В то же время, по словам Бескрестнова, на данный момент актуальной задачей является разработка способов, которые позволят отличать дроны с фальшивыми ракетами от реальных угроз.

Что предшествовало?

РанееБескрестнов рассказал, что ежедневно из части "Шахидов", которыми РФ атакует Украину, оккупанты сбрасывают мины, по 8 штук с одного.

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На "шахедах" появились макеты ракет





