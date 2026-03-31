Росіяни встановлюють макети ракет на "Шахеди" для обману ППО України, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО
На російські дрони типу "шахед" почали кріпити макети ракет Р-60, щоб вводити в оману українську авіацію та відволікати перехоплювачі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль", – зазначив він.
Основна мета такої тактики – відволікання та перевантаження систем перехоплення, які можуть витрачати ресурси на знищення пріоритетних, на перший погляд, цілей.
Водночас, за словами Бескрестнова, наразі актуальним завданням є розробка способів, які дозволять відрізняти дрони з фальшивими ракетами від реальних загроз.
Що передувало?
Раніше Бескрестнов розповів, що щодня з частини "Шахедів", якими РФ атакує Україну, окупанти скидають міни, по 8 штук з одного.
На шахедах з’явилися макети ракет
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