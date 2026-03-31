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Новини Фото Модернізація Шахедів
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Росіяни встановлюють макети ракет на "Шахеди" для обману ППО України, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО

На російські дрони типу "шахед" почали кріпити макети ракет Р-60, щоб вводити в оману українську авіацію та відволікати перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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"Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль", – зазначив він.

Основна мета такої тактики – відволікання та перевантаження систем перехоплення, які можуть витрачати ресурси на знищення пріоритетних, на перший погляд, цілей.

Водночас, за словами Бескрестнова, наразі актуальним завданням є розробка способів, які дозволять відрізняти дрони з фальшивими ракетами від реальних загроз.

Що передувало?

Раніше Бескрестнов розповів, що щодня з частини "Шахедів", якими РФ атакує Україну, окупанти скидають міни, по 8 штук з одного.

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На  шахедах з’явилися макети ракет

Росіяни оснащують дрони-камікадзе макетами ракет
Росіяни оснащують дрони-камікадзе макетами ракет
Росіяни оснащують дрони-камікадзе макетами ракет

Автор: 

ППО (4262) Шахед (2320) Бескрестнов Сергій Флеш (23)
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Топ коментарі
+10
менше, на вагу макета + одатковий опір повітрю від цього макету ... це нічого не міняє по факту - така ж ціль яку треба збивати ... я взагалі не розумію про що стаття ???
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31.03.2026 07:55 Відповісти
+5
А Шахед з макетом це шо цукерка? - в ньому 90кг вибухівки
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31.03.2026 07:49 Відповісти
+5
і шо? - збільшили профіль враження і опір повітрю, витрати палива.. маладцИ..
тупість кацапів обмежується лише їхньою "винахідливістю"..
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31.03.2026 08:17 Відповісти

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