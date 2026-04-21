УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13658 відвідувачів онлайн
Новини Модернізація Шахедів
2 111 4

Окупанти використовують mesh-мережі для керування дронами в реальному часі, - Ігнат

Дрони РФ почали атакувати рухомі цілі завдяки mesh-мережам

Російські війська почали використовувати mesh-мережі для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу з території РФ. Завдяки цьому дрони типу "Шахед" і "Гербера" можуть координуватися між собою та атакувати навіть рухомі цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог впроваджує нові канали управління

За словами речника, раніше маршрути, швидкість та висота польоту ракет і "Шахедів" програмувалися заздалегідь із урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Проте зараз ворог впроваджує нові канали управління.

"Mesh-мережа - це коли безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами, тобто передають сигнал один від одного. Оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі, направляти його на той чи інший об'єкт", - пояснив він.

Атакували рухомі цілі

Ігнат додав, що вже фіксувалися випадки, коли дрони типу "Шахед" і "Гербера" цілеспрямовано керувалися оператором і атакували рухомі цілі, зокрема автомобілі, мобільно-вогневі групи та потяги. Це створює нові виклики для протиповітряної оборони, на які українські фахівці вже реагують відповідними рішеннями, сказав речник.

Раніше повідомлялося, що приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

Автор: 

Ігнат Юрій (849) Шахед (2125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ми так можемо?
показати весь коментар
21.04.2026 10:41 Відповісти
Звичайно. Пристроі які вони використовують коштують 7200-8000 $. Звичайно ще софт треба написати.
показати весь коментар
21.04.2026 10:49 Відповісти
зрозумiло.
В такому випадку це виглядае, як реклама товара конкурента.
показати весь коментар
21.04.2026 10:57 Відповісти
Конєчно. Почали. 7 липня минулого року.
показати весь коментар
21.04.2026 10:48 Відповісти
 
 