Окупанти використовують mesh-мережі для керування дронами в реальному часі, - Ігнат

Російські війська почали використовувати mesh-мережі для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу з території РФ. Завдяки цьому дрони типу "Шахед" і "Гербера" можуть координуватися між собою та атакувати навіть рухомі цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ворог впроваджує нові канали управління

За словами речника, раніше маршрути, швидкість та висота польоту ракет і "Шахедів" програмувалися заздалегідь із урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Проте зараз ворог впроваджує нові канали управління.

"Mesh-мережа - це коли безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами, тобто передають сигнал один від одного. Оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі, направляти його на той чи інший об'єкт", - пояснив він.

Атакували рухомі цілі

Ігнат додав, що вже фіксувалися випадки, коли дрони типу "Шахед" і "Гербера" цілеспрямовано керувалися оператором і атакували рухомі цілі, зокрема автомобілі, мобільно-вогневі групи та потяги. Це створює нові виклики для протиповітряної оборони, на які українські фахівці вже реагують відповідними рішеннями, сказав речник.

Раніше повідомлялося, що приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

