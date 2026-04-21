881 16

Будущая экономика Украины - не только сельское хозяйство, у нас 30 топовых оборонных компаний, - Зеленский

Зеленский рассказал об украинском ОПК: что известно?

Украина создала прочный оборонно-промышленный комплекс, который в будущем станет частью экономики страны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"На сегодняшний день существует 200 очень сильных украинских оборонных компаний, и 30 из них – это мировой топ. Дроны, артиллерия, бронированная техника, очень крутые разминирующие дроны, НРК", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, когда речь идет о партнерстве в сфере безопасности уровня G2G (government to government), это первый рамочный договор, далее на его основе в страну приходят компании и ведут переговоры.

"Если я договорился на один миллиард долларов, мы получим налоги с одного миллиарда. Компании выбирает заказчик и частный сектор. Пусть они борются: конкуренция – это нормально", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что будущая экономика Украины – это не только сельское хозяйство.

"Мы построили прочный ОПК. Made in Ukraine – это сегодня дорогостоящий бренд. Я постоянно подчеркиваю представителям частного сектора: цена этого продукта – не только деньги, технологии, но и жизни людей, которые использовали наше оборудование", – подытожил он.

Зеленский Владимир ОПК
Топ комментарии
+6
Майбутнє України - без Зеленського!!!
21.04.2026 10:44 Ответить
21.04.2026 10:44 Ответить
+4
Дурень думкою багатіє.
21.04.2026 10:30 Ответить
21.04.2026 10:30 Ответить
+4
це, вже дно, чи ще нє?
україна, яка славиться своїми родючими чорноземами.
яка славиться, медом, горіхами, олією, молочною продукцію і взагалі смачнющою їжею, оце кончене гундосе, зе!падло вирішило перевдягти в однострої, та будувати виключно зброю.
а, чорноземи засяти рапсом?
я, так розумію, у всі мілітарі компанії вже вписани міндічі?
21.04.2026 10:34 Ответить
21.04.2026 10:34 Ответить
Саме так. Доречі, саме сьогодні 7-мі Роковини відтоді , як 73% виборців , богатіючи думками про Країну Мрій Зеленського , радісно прийшли на виборчі дільниці та підписали Україні1991 ВИРОК , який їм за два дні до того пообіцав на стадіоні їх майбутній Веселий Переможець .

Всіх переможців73% поздоровляю с черговими Роковинами їх Потужної Перемоги і бажаю вже нарешті доїсти ті пів-вареника , що вони доїдали за часів панування Щікалядного Боріги , який 5 років затягував війну , на який добре заробляв та ще й свого рідного брата вбив ( як на початку 2019 року пересічних повідомили телеканали ХасидТВ ) .
21.04.2026 11:08 Ответить
21.04.2026 11:08 Ответить
скоріше топові по відмиванню грошей
21.04.2026 10:31 Ответить
21.04.2026 10:31 Ответить
Ти за бананову республіку?
21.04.2026 10:56 Ответить
21.04.2026 10:56 Ответить
«Бананова республіка» - це зневажливий термін для країн, що розвиваються, з високою корупцією, політичною нестабільністю та економікою, яка повністю залежить від експорту одного сировинного товару (зазвичай бананів).

ми і є бананова республіка!!!!
але смішно, коли про це булькає головний корупціонер зе!гніда, що мароодерить все до чого торкається!
і пшеницю і зброю!!!!
21.04.2026 11:04 Ответить
21.04.2026 11:04 Ответить
21.04.2026 10:44 Ответить
Будущая экономика Украины, это очень сложный вопрос и решать его должны не идиоты а люди не просто умные а пожалуй гениальные...
21.04.2026 10:51 Ответить
21.04.2026 10:51 Ответить
Степан Хмара усе сказав у верховній зраді про це легітимне
21.04.2026 11:03 Ответить
21.04.2026 11:03 Ответить
Майбутнє України - без зеленої ригалєтної шобли. Інакше нам гаплик.
21.04.2026 11:10 Ответить
21.04.2026 11:10 Ответить
У нас, это у кого? )))
21.04.2026 11:15 Ответить
21.04.2026 11:15 Ответить
Україна входить до топ-30 світових економік за репутацією (26-те місце у 2025 році), але займає 143-тє місце серед 165 країн у рейтингу економічної свободи, що свідчить про глибокі структурні проблеми. За номінальним ВВП Україна перебуває на 58-му місці, а у рейтингу добробуту - на 92-му, що є одним із найнижчих показників у Європі
21.04.2026 11:17 Ответить
21.04.2026 11:17 Ответить
Ви КОРДОНИ ВІДКРИЙТЕ Буде вам економіка,пенси і мусора вам напрацюють!
21.04.2026 11:24 Ответить
21.04.2026 11:24 Ответить
Будем бамбас дамбіть , а ще співпраця з Гандурасом , Вануату , Фіджі , Сомалі ...
21.04.2026 11:35 Ответить
21.04.2026 11:35 Ответить
За мого президенства Україна втратила доступ до найбільших світових покладів марганцевих руд!
Тепер по факту це належить рф яка через компанію ростех у квітні вже розпочала промисловий видобуток сировини у Запорізькій області.
21.04.2026 11:42 Ответить
21.04.2026 11:42 Ответить
Мемуари досягнень Зе, розділ економіка ..
21.04.2026 11:47 Ответить
21.04.2026 11:47 Ответить
 
 