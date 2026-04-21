Будущая экономика Украины - не только сельское хозяйство, у нас 30 топовых оборонных компаний, - Зеленский

Украина создала прочный оборонно-промышленный комплекс, который в будущем станет частью экономики страны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день существует 200 очень сильных украинских оборонных компаний, и 30 из них – это мировой топ. Дроны, артиллерия, бронированная техника, очень крутые разминирующие дроны, НРК", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, когда речь идет о партнерстве в сфере безопасности уровня G2G (government to government), это первый рамочный договор, далее на его основе в страну приходят компании и ведут переговоры.

"Если я договорился на один миллиард долларов, мы получим налоги с одного миллиарда. Компании выбирает заказчик и частный сектор. Пусть они борются: конкуренция – это нормально", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что будущая экономика Украины – это не только сельское хозяйство.

"Мы построили прочный ОПК. Made in Ukraine – это сегодня дорогостоящий бренд. Я постоянно подчеркиваю представителям частного сектора: цена этого продукта – не только деньги, технологии, но и жизни людей, которые использовали наше оборудование", – подытожил он.

