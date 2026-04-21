Будущая экономика Украины - не только сельское хозяйство, у нас 30 топовых оборонных компаний, - Зеленский
Украина создала прочный оборонно-промышленный комплекс, который в будущем станет частью экономики страны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день существует 200 очень сильных украинских оборонных компаний, и 30 из них – это мировой топ. Дроны, артиллерия, бронированная техника, очень крутые разминирующие дроны, НРК", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, когда речь идет о партнерстве в сфере безопасности уровня G2G (government to government), это первый рамочный договор, далее на его основе в страну приходят компании и ведут переговоры.
"Если я договорился на один миллиард долларов, мы получим налоги с одного миллиарда. Компании выбирает заказчик и частный сектор. Пусть они борются: конкуренция – это нормально", – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что будущая экономика Украины – это не только сельское хозяйство.
"Мы построили прочный ОПК. Made in Ukraine – это сегодня дорогостоящий бренд. Я постоянно подчеркиваю представителям частного сектора: цена этого продукта – не только деньги, технологии, но и жизни людей, которые использовали наше оборудование", – подытожил он.
Всіх переможців73% поздоровляю с черговими Роковинами їх Потужної Перемоги і бажаю вже нарешті доїсти ті пів-вареника , що вони доїдали за часів панування Щікалядного Боріги , який 5 років затягував війну , на який добре заробляв та ще й свого рідного брата вбив ( як на початку 2019 року пересічних повідомили телеканали ХасидТВ ) .
україна, яка славиться своїми родючими чорноземами.
яка славиться, медом, горіхами, олією, молочною продукцію і взагалі смачнющою їжею, оце кончене гундосе, зе!падло вирішило перевдягти в однострої, та будувати виключно зброю.
а, чорноземи засяти рапсом?
я, так розумію, у всі мілітарі компанії вже вписани міндічі?
ми і є бананова республіка!!!!
але смішно, коли про це булькає головний корупціонер зе!гніда, що мароодерить все до чого торкається!
і пшеницю і зброю!!!!
Тепер по факту це належить рф яка через компанію ростех у квітні вже розпочала промисловий видобуток сировини у Запорізькій області.