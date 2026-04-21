Майбутня економіка України - не тільки сільське господарство, у нас 30 топових оборонних компаній, - Зеленський

Зеленський розповів про український ОПК: що відомо?

Україна побудувала міцний ОПК, який у майбутньому стане частиною економіки країни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"На сьогодні є 200 дуже сильних оборонних українських компаній, і 30 із них – це світовий топ. Дрони, артилерія, броньована техніка, дуже круті розмінувальні дрони, НРК", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, коли йдеться про безпекове партнерство рівня G2G (government to government), це перший рамковий договір, далі на основі нього в країну заходять компанії і ведуть перемовини.

"Якщо я домовився на один мільярд доларів, ми отримаємо податки з одного мільярда. Компанії обирає замовник і приватний сектор. Нехай вони борються: конкуренція – це нормально", - пояснив він.

Глава держави наголосив, що майбутня економіка України – не тільки сільське господарство.

"Ми побудували міцний ОПК. Made in Ukraine – це сьогодні дороговартісний бренд. Я постійно підкреслюю представникам приватного сектору: ціна цього продукту – не тільки гроші, технології, але й життя людей, які використовували наше обладнання", - підсумував він.

Топ коментарі
Майбутнє України - без Зеленського!!!
21.04.2026 10:44 Відповісти
це, вже дно, чи ще нє?
україна, яка славиться своїми родючими чорноземами.
яка славиться, медом, горіхами, олією, молочною продукцію і взагалі смачнющою їжею, оце кончене гундосе, зе!падло вирішило перевдягти в однострої, та будувати виключно зброю.
а, чорноземи засяти рапсом?
я, так розумію, у всі мілітарі компанії вже вписани міндічі?
21.04.2026 10:34 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
21.04.2026 10:30 Відповісти
Саме так. Доречі, саме сьогодні 7-мі Роковини відтоді , як 73% виборців , богатіючи думками про Країну Мрій Зеленського , радісно прийшли на виборчі дільниці та підписали Україні1991 ВИРОК , який їм за два дні до того пообіцав на стадіоні їх майбутній Веселий Переможець .

Всіх переможців73% поздоровляю с черговими Роковинами їх Потужної Перемоги і бажаю вже нарешті доїсти ті пів-вареника , що вони доїдали за часів панування Щікалядного Боріги , який 5 років затягував війну , на який добре заробляв та ще й свого рідного брата вбив ( як на початку 2019 року пересічних повідомили телеканали ХасидТВ ) .
21.04.2026 11:08 Відповісти
скоріше топові по відмиванню грошей
Ти за бананову республіку?
21.04.2026 10:56 Відповісти
«Бананова республіка» - це зневажливий термін для країн, що розвиваються, з високою корупцією, політичною нестабільністю та економікою, яка повністю залежить від експорту одного сировинного товару (зазвичай бананів).

ми і є бананова республіка!!!!
але смішно, коли про це булькає головний корупціонер зе!гніда, що мароодерить все до чого торкається!
і пшеницю і зброю!!!!
21.04.2026 11:04 Відповісти
Будущая экономика Украины, это очень сложный вопрос и решать его должны не идиоты а люди не просто умные а пожалуй гениальные...
21.04.2026 10:51 Відповісти
Степан Хмара усе сказав у верховній зраді про це легітимне
21.04.2026 11:03 Відповісти
Майбутнє України - без зеленої ригалєтної шобли. Інакше нам гаплик.
21.04.2026 11:10 Відповісти
У нас, это у кого? )))
21.04.2026 11:15 Відповісти
Україна входить до топ-30 світових економік за репутацією (26-те місце у 2025 році), але займає 143-тє місце серед 165 країн у рейтингу економічної свободи, що свідчить про глибокі структурні проблеми. За номінальним ВВП Україна перебуває на 58-му місці, а у рейтингу добробуту - на 92-му, що є одним із найнижчих показників у Європі
21.04.2026 11:17 Відповісти
Ви КОРДОНИ ВІДКРИЙТЕ Буде вам економіка,пенси і мусора вам напрацюють!
21.04.2026 11:24 Відповісти
Будем бамбас дамбіть , а ще співпраця з Гандурасом , Вануату , Фіджі , Сомалі ...
21.04.2026 11:35 Відповісти
За мого президенства Україна втратила доступ до найбільших світових покладів марганцевих руд!
Тепер по факту це належить рф яка через компанію ростех у квітні вже розпочала промисловий видобуток сировини у Запорізькій області.
21.04.2026 11:42 Відповісти
Мемуари досягнень Зе, розділ економіка ..
21.04.2026 11:47 Відповісти
Потужняк Хе́ровий.

21.04.2026 12:03 Відповісти
І один самозакоханий топ потужний ІДІОТ
21.04.2026 12:07 Відповісти
От тільки, що буде з більшістю з цих контор, коли почнуться слідства про розпил коштів ЗЄ-бандою?
Той же Файрпойнт - фуфлижня, яка закриється також швидко, як відкрилася.
21.04.2026 12:09 Відповісти
"Економіка України"... В якому місці сміятись? Економіка України - то транши від ЄС, більше нічого.
21.04.2026 12:29 Відповісти
 
 