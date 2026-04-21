Майбутня економіка України - не тільки сільське господарство, у нас 30 топових оборонних компаній, - Зеленський
Україна побудувала міцний ОПК, який у майбутньому стане частиною економіки країни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На сьогодні є 200 дуже сильних оборонних українських компаній, і 30 із них – це світовий топ. Дрони, артилерія, броньована техніка, дуже круті розмінувальні дрони, НРК", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, коли йдеться про безпекове партнерство рівня G2G (government to government), це перший рамковий договір, далі на основі нього в країну заходять компанії і ведуть перемовини.
"Якщо я домовився на один мільярд доларів, ми отримаємо податки з одного мільярда. Компанії обирає замовник і приватний сектор. Нехай вони борються: конкуренція – це нормально", - пояснив він.
Глава держави наголосив, що майбутня економіка України – не тільки сільське господарство.
"Ми побудували міцний ОПК. Made in Ukraine – це сьогодні дороговартісний бренд. Я постійно підкреслюю представникам приватного сектору: ціна цього продукту – не тільки гроші, технології, але й життя людей, які використовували наше обладнання", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
